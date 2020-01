Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de trei ani a ajuns la spital, vineri dupa-amiaza, dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc din Craiova. Politistii fac cercetari pentru a afla cum s-a produs incidentul.

- O eleva de 15 ani a cazut pe geam, joi, de la etajul intai al Scolii Gimnaziale Bobalna, judetul Cluj, fiind transportata la spital. ”La Bobalna, o fata de 15 ani, eleva la Scoala Gimnaziala Bobalna a cazut de la etajul intai al salii de clasa. Victima a fost transportata la spital pentru…

- Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, miercuri dimineata politistii Sectiei 4 Craiova au fost sesizati cu privire la faptul ca, in parcarea unui bloc din cartierul Brazda lui Novac, au fost taiate cauciucurile mai multor autoturisme. Politistii au inceput cercetarile,…

- O fetita de 12 ani și tatal ei, in varsta de 43 de ani, au murit luni, dupa ce au fost loviți in plin de o masina in comuna Pielești din județul Dolj, scrie Mediafax.Potrivit Poliției Dolj, un barbat de 37 de ani care conducea un autoturism pe DN 65, prin Pielești, a lovit un barbat de 43…

- Un elev in varsta de 14 ani a fost agresat miercuri, in timpul unei pauze, la o scoala din Constanta, de catre un coleg, care l-a intepat cu un cutit in coapsa, in urma unui conflict mai vechi. Victima a fost transportata la spital pentru ingrijiri medicale potrivit news.roPotrivit reprezentantilor…

- O fetita de trei luni din judetul Constanta a fost gasita moarta de mama sa, marti dimineata. Politistii nu au constatat urme vizibile de violenta pe trupul copilului si au deschis o ancheta in acest caz, potrivit news.ro.Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie al Judetului Constanta,…

- Un membru al unei sectii de votare din judetul Dolj este cercetat de politisti dupa ce a aplicat stampila de vot in locul unei femei de 74 de ani. Femeia a solicitat urma mobila pentru a vota, iar barbatul a mers la locuinta acesteia. Politistii au mai constatat ca sotul femeii a semnat pe listele…

- Accidentul s-a produs in jurul orei 17:55. Potrivit polițiștilor, o oradeanca de 56 de ani, in timp ce conducea un autoturism nu a acordat prioritate de trecere unei fetițe de 9 ani angajata regulamentar pe marcajul pietonal in traversarea parții carosabile. In urma accidentului, fetița de…