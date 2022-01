Stiri pe aceeasi tema

- Cei care ar fi trebuit sa o iubeasca și sa o susțina necondiționat au supus-o unor chinuri greu de imaginat. Este cazul unei fetițe de origine romana care se mutase de mai multa vreme alaturi de cei care i-au dat viața in Spania. Timp de mai multa vreme, parinții ei au obligat-o sa cerșeasca și sa se…

- Un barbat de 32 de ani, din comuna Dragoiesti, Ialomița, a fost reținut pentru omor miercuri noapte, 29 decembrie, fiind suspectat ca și-a ucis iubita minora, in varsta de 16 ani, dupa o cearta.Conform IPJ Ialomita, miercuri, in jurul orei 18:00, politistii din Cosereni au fost sesizati, prin apel 112,…

- Ei bine, Adda este o artista desavarșita care se bucura de un succes colosal pe plan profesional, insa totodata este o mama și o soție foarte devotata. In aceasta seara, cantareața a fost luata prin surprindere de fiul ei in varsta de cinci ani cand i-a marturisit ca este indragostit și vrea sa-i duca…

- Cristina Herea a nascut vineri, 12 noiembrie, o fetița perfect sanatoasa. Prezentatoarea TV se simte bine dupa naștere și traverseaza cea mai frumoasa perioada a vieții sale. Proaspata mamica i-a amenajat camere fiicei sale. Este bucurie mare in familia prezentatoarei TV. Cristina Herea a nascut vineri…

- Barbatul care si-a injunghiat cele doua fetite in varsta de trei luni a fost retinut pentru 24 de ore si urmeaza sa fie prezentat, duminica, instantei cu propunere de arestare preventiva. Potrivit anchetatorilor, barbatul in varsta de 40 de ani a fost retinut pentru 24 de ore si dus in arest. El va…

- Ieri a avut loc o descoperire de-a dreptul macabra in Arad. Cadavrul fara picioare al unui copil de 8 ani a fost gasit in cartierul Bujac, langa un cimitir. Conform primelor informații, se pare ca acel cadavru aparține unei fetițe cu varsta cuprinsa intre 5 și 8 ani. Iata ce alte detalii au mai transmis…

- O copila de 13 ani din Bacau și un tânar de 29 de ani din Gorj au murit în ultimele 24 de ore. Niciunul dintre cei doi nu era vaccinat și doar tânarul de 29 de ani avea alte probleme de sanatate, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica (GCS). 365 de români…