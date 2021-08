O fetiță din SUA în vârstă de 3 ani a fost împușcată mortal de un alt copil de 5 ani. Cum a avut loc tragedia

Stiri pe aceeasi tema

- Caz terifiant. Un copil si-a impuscat mortal mama. Tanara de 21 ani, ucisa in timpul unui apel pe Zoom ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! Oferte de nerefuzat 2021 O tanara de doar 21 de ani a fost impuscata mortal de propriul copil, in timp ce discuta cu colegii de serviciu…

- Tragedie fara margini la Cuvin, in Arad. Un accident mortal a avut loc astazi dupa amiaza in intersecția cu DJ 708/B. In urma impactului extrem de puternic, o femeie și-a pierdut viața și un copil a avut nevoie de ingrijiri medicale, fiind grav ranit. Oamenii legii au intocmit un dosar penal pentru…

- Un copil in varsta de un an, din comuna Derna, județul Bihor, a murit dupa ce s-a inecat cu o bomboana. Parinții bebelușului au sarit la bataie la echipajul SMURD, care venise sa-l salveze. Oamenii legii au deschis un dosar penal in acest caz. Incidentul a avut loc sambata seara, in cartierul de rromi…

- O noua tragedie pe șoselele din Romania. Doua persoane au murit, intre care un copil de patru ani, in urma coliziunii frontale dintre doua autoturisme pe DN 19, pe raza localitații Biharia. Alte cinci persoane au fost ranite.Un nou accident mortal s-a produs in aceasta dimineața pe șoselele din Romania.…

- CHIȘINAU, 13 iul - Sputnik. Un bebeluș de opt luni s-a inecat intr-un lac din localitatea Razeni, raionul Ialoveni. © Sputnik / Mihai CarausTragic: Inca un copil inecat la scaldat - video Tragedia s-a produs in dupa-amiaza zilei de marți, in jurul orei 13:30. Ofițerul de presa al Inspectoratului…

- Decizia de eliberare a șoferului care a provocat tragedia de la mall de zilele trecute a aprins spiritele in urbe și starnește un val de revolta. Oamenii sunt revoltați pe justiție și masurile pe care instanța le decide in astfel de cazuri, mai ales ca nu este pentru prima data cand șoferi care au ucis…

- Un accident infiorator a avut loc duminca seara in Eforie, acolo unde un polițist de la Rutiera a accidentat un barbat de 50 de ani. La fața locului au sosit mai multe echipaje medicale care au incercat sa ofere primul ajutor. Greșeala care l-a costat viața pe barbat Din pacate, in urma impactului violent,…

- Dupa valul de Covid care a indoliat India, țara se confrunta cu o noua drama, cea a copiilor ramași orfani dupa ce parinții le-au murit din cauza virusului. Rețelele sociale au fost invadate de apeluri pentru adoptarea acestor copii, fenomen care ridica tot mai acut problema traficului de minori.