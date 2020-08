Stiri pe aceeasi tema

- Clipe de coșmar pentru o familie din Durlești. Fetița lor de opt ani a fost cautata ore in șir de familie, de polițiști, chinologi și peste 160 de salvatori, dupa ce a plecat la magazin și nu a mai revenit acasa. Din fericire, copila a fost gasita in siguranța in aceasta seara intr-un maxi-taxi și a…

- Cautari ale polițiștilor timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale, in județul Timiș. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce au fost anunțați ca un batran de 70 de ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors.

- Cautari ale polițiștilor timișeni de la Serviciul de Investigații Criminale. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce au fost anunțați ca un copil de 13 ani a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Parinții au anunțat poliția dupa o luna și jumatate de la dispariție.

- O femeie cerea ajutor disperata: sora ei disparuse fara urma, din Cluj: „Fetita asta e sora mea!!! Este disparuta!!! Capturata de o secta!”. Dupa aproape trei saptamani de cautari, polițiștii au aflat adevarul despre „rapirea” Oliviei. Ce le-a spus oamenilor legii, cand a auzit de familia ei.

- Polițiștii clujeni au reușit sa o gaseasca pe clujeanca de 34 de ani, care a fost data disparuta de acasa in urma cu mai bine de 2 saptamani.De asemenea, sora femeii a transmis un mesaj pe Facebook in care susținea ca aceasta ar fi fost rapita de o secta.”Fetița asta e sora mea!!! Este disparuta!!!…

- Joi, 11 iunie, in jurul orei 22.30, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campina au fost sesizați despre faptul ca Adrian Rușenescu (foto medalion), in varsta de 14 ani, domiciliat in Campina, a plecat in mod voluntar de la domiciliu in jurul orei 11.00 și nu a mai revenit. Un barbat…

- Fata este din localitatea doljeana Daneti si a plecat de acasa joi, 4 iunie. Desi a vazut ca nu a mai revenit la domiciliu, mama sa nu a anuntat imediat politia. Abia duminica, 7 iunie, femeia a cerut ajutor.