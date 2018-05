Stiri pe aceeasi tema

- O fetița a fost batuta de invațator la școala din Bistrița-Bargaului, județul Bistrița-Nasaud. Eleva de doar 11 ani a fost lovita cu aratatorul, dupa ce a fost scoasa la tabla și nu a știut sa rezolve un exercițiu la matematica. Cel acuzat ca a batut-o pana cand a facut pe ea este un invațator de 65…

- O familie din județul Calarași traiește clipe cumplite! Fiica lor de doar trei anișori a disparut de acasa și, in ciuda eforturilor facute, deocamdata, micuța este de negasit. Polițiștii sunt in alerta maxima și fac tot ce pot ca sa o gaseasca pe Giulia in viața. Giulia Ionela Gabriela Colgiu, fetița…

- Un profesor botosanean de la liceul tehnologic Todireni a fost batut in timpul orei de doi elevi. Unul dintre ei este clasa a VIII-a, iar celalalt clasa a VI-a. Incidentul a fost confirmat de Inspectoratul Scolar din Botosani. Profesorul s-ar fi ales cu ochiul vanat. Incidentul a avut loc miercuri (28…

- Doua eleve ale unui liceu din Carei s-au batut in sala de clasa si au fost filmate de colegii lor. Politistii fac acum verificari, iar Inspectoratul Scolar a cerut ca vinovatii, sa fie trasi la raspundere. Imaginile va pot afecta emotional.

- Inspectoratul de Poliție al Județului Tulcea a deschis o ancheta dupa ce pe Facebook au aparut imagini în care se vede cum o adolescenta în vârsta de 16 ani este agresata de alte doua fete. Pe o pagina de Facebook a aparut azi, un filmuleț în care se vede cum o fata o cearta…

- "Am gasit-o in cabinetul medical al școlii, plina de sange, cu buza sparta și cu hemoragie nazala, cu mai multe umflaturi. I-am intrebat pe colegii ei cum s-a petrecut incidentul și mi-au spus ca ar fi pus un pariu ca elevul care a agresat-o o poate bate. El s-ar fi napustit asupra ei și a lovit-o…

- Adriana D., mama unei eleve de clasa a șasea de la Colegiul Național „Decebal” din Deva, a reclamat ca fiica sa in varsta de 12 ani, a ajuns la spital, dupa ce a fost batuta de un coleg de clasa. Incidentul s-a petrecut in clasa, in timpul unei pause, scrie ziarul Hunedoreanului.