O fetiță din Argeș a fost atacată pe stradă, cu o sticlă incendiară O fetita de 11 ani, dintr-o localitate din Arges, a fost atacata pe strada cu sticla incendiara. Politia ancheteaza cazul și incearca sa afle ce s-a intamplat cu adevarat. Fetita de 11 ani a mers acasa la parinti cu arsuri pe picioare, mama ei a anuntat Ambulanta, iar medicii de la spital au stabilit ca […] The post O fetița din Argeș a fost atacata pe strada, cu o sticla incendiara appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

