- O fetița de 2 ani și 8 luni a fost salvata de o copertina dupa ce a cazut de la etajul al treilea al unui bloc. Incidentul a avut loc marți, pe strada Negru Voda din municipiul Alexandria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Eveniment O fetița a cazut de la etajul trei al unui bloc din Alexandria / A fost transportata la spital conștienta și cu fracturi mai 3, 2022 13:42 Marți, 3 mai a.c., ora 12.30, polițiștii au fost sesizați prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgența 112, cu privire la faptul ca un copil,…

- Cristiano Ronaldo a trecut prin momente extrem de grele alaturi de soția sa, caci in momentul in care trebuia sa devina tata de gemeni, unul dintre copii a murit la naștere. Doar fetița a supraviețuit, iar acum fotbalistul a postat o imagine emoționanta cu cea mica.

- O tanara din Argentina poate sa se considere fara indoiala cea mai norocoasa persoana din lume. Ea a leșinat chiar in timp ce aștepta metroul, iar trenul intrase deja in stație. A cazut printre doua vagoane direct pe șinele metroului insa, cu foarte mult noroc, a cazut intr-un spațiu ferit.Ea a supraviețuit…

- Sophia, o fetița in varsta de 13 ani din Ucraina, a supraviețuit in mod miraculos, dupa ce o bucata de metal i s-a infipt in cap. Micuța ar fi auzit mai multe explozii, iar apoi a ramas inconștienta. Copila este sub supravegherea atena a medicilor din Kiev și se afla la cel mai bun spital din țara.…

- O fetita in varsta de 7 ani a cazut de la etajul 4 al unui bloc din Roman, ea fiind transportat, cu diverse politraumatisme, de un echipaj medical la Centrul de Primiri Urgente din oras, potrivit Agerpres.Purtatorul de cuvant al IPJ Neamt, agentul principal Georgiana Mosu, a precizat ca din primele…

- In data de 28 martie 2022, ora 11:05, Poliția Orașului Petrila, a fost sesizata prin intermediul SNUAU 112, cu privire la faptul ca, un copil, a cazut intr-o balta. Polițiștii ajunși la fața locului, au constatat ca, o minora in varsta de 2 ani, fiind lasata nesupravegheata, a alunecat pe…

- Cei doi frați, o fetița in varsta de 8 ani și un baiețel de 7 ani, care au cazut in raul Bistrița dupa ce s-au jucat pe gheața de la suprafața apei care a cedat sub greutatea lor, au fost declarați decedați, relateaza publicația locala Știri-Neamț.ro.Totul s-a intamplat sambata in comuna Borca din județul…