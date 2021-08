Stiri pe aceeasi tema

- Un accident cumplit a avut loc miercuri, 18 august, in Ialomița. In urma impactului devastator, un barbat a murit pe loc și asta pentru ca mașina pe care o conducea s-a izbit puternic de o cisterna, apoi s-a rupt pe jumatate.

- Mama acesteia, Juana Perez-Domingo, in varsta de 43 de ani, a fost reținuta sambata dimineața, de catre polițiști. Aceasta este acuzata ca a lasat-o pe fetița cu centura pusa in interiorul unui autovehicul, deși temperaturile din Miami erau sufocante, informeaza 7 News Miami .Potrivit datelor facute…

- O fetița de 12 ani, din Statele Unite ale Americii, a avut parte de o moarte cumplita. Micuța a fost luata de viitura in timp ce incerca sa iasa din mașina in care se afla impreuna cu rudele sale, informeaza The Sun. Autoturismul in care se afla familia Carter a fost luat de viitura, sambata […] Source

- In aceasta dimineața, un cumplit accident a avut loc la Rastolița, județul Mureș, la trecerea la nivel cu calea ferata, in care un autoturism a fost izbit puternic de un tren. Din nefericire, in ciuda eforturilor depuse de catre echipajele de salvare sosite la fața locului in aplicarea manevrelor de…

- Un accident mortal s-a produs in Cluj, intre localitațile Morlaca – Hodiș, pe DN1 E60, intersecție cu Drumul comunal 126. Autoturismul era condus de un barbat de 29 de ani. In interior se aflau alți trei pasageri, o femeie de 30 de ani și doi minori de circa 6, respectiv 10 ani. Persoanele din autoturism…

- Conform primelor informații, autoturismul ar fi fost luat de ape. Salvatorii de la ISUJ Bacau au fost alertați cu privire la faptul ca un autoturism participant la o competiție off-road s-a rasturnat, undeva intre Brețcu și Poiana Sarata.Reprezentanții ISUJ Bacau au transmis ca „un autoturism participant…

- Tragedie imensa. Un tanar a murit chiar de ziua lui, dupa ce s-a rasturnat cu mașina 150 de metri intr-o prapastie.foto ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un tanar de 20 de ani a murit dupa ce s-a rasturnat…

- Un accident grav s-a produs duminica, 30 mai, in localitatea Caragaș din stanga Nistrului. Doua mașini s-au ciocnit violent, iar in rezultatul impactului, una dintre ele s-a rasturnat, ajungand pe trotuar unde doua mame iși plimbau bebelușii cu carucioarele, de doua luni, și respectiv un an.