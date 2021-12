Stiri pe aceeasi tema

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat, sambata, ca la acest moment, in tara nu este disponibil, pentru pacientii cu COVID-19, niciun pat liber de ATI, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2. „In data de 13 noiembrie…

- Grupul de Comunicare Strategica anunta vineri, pe baza datelor existente la ora 10.00, ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat peste 8.000 de cazuri noi de COVID-19 si au fost raportate 483 de decese, din care 20 din perioada anterioara. ”Conform datelor existente la nivelul CNCCI la data de 5 noiembrie…

- De la inceputul pandemiei, 15 copii mai mici de 9 ani au murit de COVID. Alte 18 decese la categoria 10-19 ani. Cincisprezece copii cu varste sub 9 ani au murit din cauza COVID-19, de la inceputul pandemiei, potrivit datelor transmise vineri de Grupul de Comunicare Strategica. Alte 18 decese provocate…

- 34 de persoane cu varsta pana in 20 de ani au decedat in Romania dupa ce s-au infectat cu coronavirus, a transmis vineri dimineața Grupul de Comunicare Strategica dupa o intrebare EuropaFM . Din totatul de 46.430 de decese raportate in Romania, 621 au avut loc in randul persoanelor de pana in 40 de…

- O copila de 13 ani din Bacau și un tânar de 29 de ani din Gorj au murit în ultimele 24 de ore. Niciunul dintre cei doi nu era vaccinat și doar tânarul de 29 de ani avea alte probleme de sanatate, potrivit datelor Grupului de Comunicare Strategica (GCS). 365 de români…

- INSP a raportat greșit decesul unui tanar de 21 de ani din Sibiu care era de fapt, al unui barbat de 71 de ani, nevaccinat. Grupul de Comunicare Strategica a anunțat, zilele trecute, ca printre decesele cauzate de COVID se numara și cel al unui tanar de 21 de ani din Sibiu, care ar fi […] The post INSP…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat joi 4.441 de noi cazuri de infectare cu coronavirus. In ultimele 24 de ore, 71 de persoane au decedat. La ATI sunt internati 741 de pacienti cu COVID-19, numarul lor fiind in crestere. 182 de copii cu COVID-19 sunt in spital, 12 dintre ei fiind la ATI.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat ca, in ultimele 24 de ore, in Romania au fost inregistrate 4.004 noi cazuri de coronavirus. Pana astazi, 15 septembrie, pe teritoriul Romaniei au fost confirmate 1.130.586 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 1.070.645 de pacienți…