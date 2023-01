Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de un an si jumatate si tatal sau au suferit arsuri corneene dupa ce au fost expusi saptamana trecuta accidental la o lampa cu ultraviolete la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitala. Reprezentanții unitații medicale au transmis intr-un comunicat de presa ca asistentul medical implicat in incident…

- O fetita de un an si jumatate si tatal sau ai suferit arsuri corneene dupa ce au fost expusi accidental la o lampa cu ultraviolete la Spitalul ”Victor Gomoiu” din Capitala. Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, a transmis ca vor fi facute verificari la unitatea sanitara. ”Pacienta minora, in varsta…

- ”Pacienta minora, in varsta de un an si jumatate, s-a prezentat la Camera de Garda a spitalului insotita de tatal sau, prezentand simptome respiratorii. In urma testelor rapide fost depistata infectia cu virus respirator sincitial, ceea ce a impus ca atat copilul, cat si tatal, sa fie izolati in spatiul…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, le transmite parinților sa incerce tratarea formelor ușoare de gripa acasa, pentru a evitat aglomerarea camelor de garda. Rafila spune ca in cazul copiilor care au simptome „relativ usoare”, trebuie avut in vedere raportul dintre beneficiile prezentarii la camera…

- Ministrul Sanatatii i-a sfatuit pe parintii ai caror copii au simptomele unor viroze sa incerce sa evite deplasarile la camerele de garda daca micutul nu este deshidratat, subliniind ca, in cazul copiilor care au simptome „relativ usoare”, trebuie avut in vedere raportul dintre beneficiile prezentarii…

- Dr. Ana Maria Davitoiu a relatat News.ro care este situatia actuala legata de numarul copiilor care ajung la spital cu infectii respiratorii. Sunt aproximativ 200 de prezentari la camera de garda, din care in jur de 120-140 vin cu episod acut de boala, infectii respiratorii. La spitalul de copii Victor…

- Doua asistente medicale de la Spitalul Orașenesc „Sf. Ștefan” Rovinari, din Gorj, s-au filmat cantand manele in camera de garda. Conducerea unitatii s-a sesizat si a luat deja primele masuri. Doua asistente medicale, ale Spitalului Orașenesc „Sf. Ștefan” Rovinari, din Gorj s-au filmat cantand manele…

- Un incendiu care s-a manifestat puternic pe aproximativ 15 metri patrați la elemente de mobilier a izbucnit, vineri, la Cercul Militar din Capitala.In urma deflagrației, un barbat in varsta de 46 de ani a suferit arsuri și a fost transportat la spital.Potrivit ISU București-Ilfov, pompierii au localizat…