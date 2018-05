Stiri pe aceeasi tema

- Tragedia a avut loc, in aceasta seara, la Mija. Fetita in varsta de un an a fost accidentata chiar de Post-ul DAMBOVITA: O fetita in varsta de 1 an, omorata de nasul ei. Barbatul a calcat-o cu masina apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- O fetița de 4 ani a fost lovita de o mașina a Poliției aflata in misiune, in Pașcani. Copila ar fi traversat in fuga strada iar agentul aflat la volan nu a putut sa o evite. Fata a fost transportata de urgența la spital. Fetița in varsta de 4 ani a fost acroșata de mașina poliției luni seara, in zona…

- Moarte cutremuratoare! O fetita a sfarsit spanzurata cu gluga de la hanorac, dupa ce s-a agatat din greseala intr-un gard O fetita de numai doi ani a murit spanzurata, dupa ce gluga hanoracului i-a ramas agatata intr-un gard, in timp ce se juca. Potrivit primelor informatii, micuta de doi ani si patru…

- Pe 4 aprilie, o fetița de doar 11 ani a fost ranita grav la Baleni, in urma unui accident ruteir. Doua mașini s-au lovit, iar una din ele a acroșat copila. Fetița a fost transportata in stare grava cu un elicopter SMURD. A stat in coma mai multe zile, dar din pacate a murit. Sosit […] The post Fetița…

- Accidentul a avut loc la intersectia a doua drumuri comunale, pe fondul neacordarii de prioritate. Una dintre masini a ricosat dupa impact si a lovit-o pe fetita, care se afla pe marginea drumului. ''La acest moment, fetitei i se acorda ingrijiri medicale. La fata locului a ajuns un elicopter…

- O tanara mama in varsta de 25 de ani a trait cea mai mare drama dupa ce si-a lasat fiica pret de cateva minute singura in masina. Cand s-a intors atat autoturismul, cat si micuta de doi ani nu mai erau.

- O mama, in varsta de 25 de ani, și-a lasat fetița singura in mașina preț de cateva momente, iar la intoarcere, micuța era de negasit, la fel și mașina. Femeia a sunat disperata autoritațile, care au demarat o acțiune de cautare a copilei și a mașinii. Doua ore mai tarziu, poliția a localizat mașina,…

- Un focșanean, in varsta de 54 de ani, și-a gasit sfarșitul joi dimineața intr-un accident pe DN2-E85, dupa ce, in urma cu doar o ora, și-a atacat soția, in varsta de 42 de ani, in scara blocului, cu un cuțit, informeaza Monitorul de Vrancea.