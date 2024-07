La doar un an, inima micutei Agnese s-a oprit pentru totdeauna, dupa ce a fost uitata de tatal ei, timp de cinci ore, in masina. Barbatul credea ca o lasase la cresa, insa a uitat-o pe bancheta din spate a masinii, parcata in soare, in curtea din fața companiei in care lucreaza. Tragedia sfașietoare s-a […] The post O fetița de un an a murit, dupa ce a fost uitata in mașina cinci ore. Tatal ei a crezut ca a lasat-o la cresa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .