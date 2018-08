Stiri pe aceeasi tema

- Scene revoltatoare la Mamaia, unde un copil de un an a fost lasat singur in masina, in plin soare, de catre parintii care s-au dus sa se relaxeze pe plaja. O fetita in varsta de un an a fost abandonata in masina aflata intr-o parcare din statiunea Mamaia, de parintii care au plecat la plaja si au lasat-o…

- Agentii au spart geamul unui autoturism in care se afla incuiata o fetita de doar un an. In tot acest timp au vorbit cu micuta pentru ca operatiunea sa nu o sperie. Bunica a cerut ajutorul politistilor. Le-a povestit ca si-a incuiat nepoata din greseala si ca nu mai poate deschide masina. Femeia nu…

- Conducerea Inspectoratului de Politie al judetului Teleorman a deschis o ancheta interna, dupa ce un tanar s-a pozat band bere la volanul unei autospeciale de Politie, iar imaginile au aparut pe Facebook. Imagini cu un tanar care bea bere dintr-un pahar in timp ce se afla la volanul unei mașini de Politie…

- Un video cu un caine legat dupa o masina inmatriculata in judetul Teleorman a fost postat duminica, 27 mai, pe Facebook. Acesta a devenit viral: peste un milion de afisari, circa 22.000 de distribuiri si sute de comentarii. Politia a deschis un dosar penal.

- Criminaliștii se afla, în aceste momente, într-un apartament din stațiunea Mamaia, unde investigheaza decesul unei femei de 57 de ani. Femeia decedata se numește Ana C. și, din primele informații, se pare ca ar fi administratorul unei societați cunoscute în Constanța.…

- O fetița de 4 ani a fost lovita de o mașina a Poliției aflata in misiune, in Pașcani. Copila ar fi traversat in fuga strada iar agentul aflat la volan nu a putut sa o evite. Fata a fost transportata de urgența la spital. Fetița in varsta de 4 ani a fost acroșata de mașina poliției luni seara, in zona…

- O femeie a fost gasita decedata duminica dupa-amiaza, intr-o masina parcata pe o strada din localitatea constanteana Valu lui Traian, iar conform primelor informatii victima ar fi decedata de aproximativ doua zile. Politistii au inceput cercetarile pentru a afla cum a murit femeia.