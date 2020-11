Stiri pe aceeasi tema

- Operatiunile de cautare au continuat luni în opt cladiri din orasul Izmir, în vestul Turciei, au anuntat autoritatile, în timp ce numarul deceselor în urma cutremurului produs vineri în regiunea Marii Egee a ajuns la 81, scrie Reuters, potrivit Agerpres.Autoritatile…

- Cutremurul a avut loc la ora locala 15.01, la o adancime de 16,5 kilometri in districtul Seferihisar din Izmir, potrivit AFAD. A fost urmat de 196 de replici. Cutremurul a fost resimtit atat in insulele grecesti din Marea Egee, cat si in orasele turcesti din apropiere, inclusiv in Istanbul, aflat…

- Echipele de salvare din Izmir continua și sambata cautarea supraviețuitorilor dupa puternicul seism ce a lovit Marea Egee, in timp ce bilanțul deceselor a urcat la 27, transmite Reuters.Autoritațile au spus ca 25 de oameni au murit in zona de coasta din vestul Turciei, iar doi adolescenți – o fata și…

- UPDATE, 31 octombrie 2020, or 07:49 – Bilantul cutremurului care a avut loc ieri in apropierea orasului turc Izmir a ajuns la 26 de morti si peste 800 de raniti. Majoritatea victimelor, 24 de morti, sunt din Izmir, al treilea oras ca marime al Turciei, unde 17 cladiri s-au prabusit. Seismul, a carui…

- Un cutremur puternic a lovit vineri coasta Marii Egee a Turciei, la nord de insula greaca Samos, anunța BBC. Potivit Centrului Seismologic Europeano-Mediteranean (EMSC), seismul a avut magnitudinea 6,7. Bilantul provizoriu din Turcia este de cel putin 12 morti si 419 raniti, a anuntat Departamentul…

- Cel putin 12 persoane au murit in Turcia, doua in Grecia si alte 419 au fost ranite dupa un puternic seism cu magnitudinea 6,7 care a provocat vineri prabusirea mai multor cladiri in vestul Turciei si pe insula greaca Samos, au anuntat autoritatile pentru situatii de urgenta din cele doua tari, citate…

- Un cutremur puternic - de 7 grade pe scara Richter - a zguduit vineri Turcia, a fost resimtit la Istanbul si la Atena si a surpat mai multe imobile, iar un ”minitusnami” a avut loc pe Insula greaca Samos, potrivit Institutului american de geofizica USGS, relateza AFP.Vezi și: Cum ar putea…

- Aproximativ 20 de cladiri s-au prabusit in orasul Izmir, un oraș din sud-estul Turciei, in urma cutremurului puternic produs vineri in Marea Egee, resimtit si in Grecia. La scurt timp dupa seism, mai multe persoane au fost scoase de sub darimaturi, ranite, relateaza autoritaților turce, citate de CNN…