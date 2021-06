Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 5 ani a murit dupa ce cazut, sambata, din leagan, intr-un oraș din județul Olt, potrivit mediafax. Inspectoratul de Poliție Județean Olt anunța ca o fetița de 5 ani, din orașul Potcoava, aflata in curtea locuinței, a cazut, sambata, din leagan. Copila este in stare de inconștiența.…

- Cadrele medicale ale Serviciului de Ambulanța Vaslui au reușit sa salveze o fetița de 13 ani, care luni dimineața a incercat sa iși puna capat zilelor, spanzurandu-se. Pana la sosirea echipajului medical, familia a fost ghidata prin telefon cum sa-i acorde primul ajutor. Fetița de 13 ani a fost gasita…

- Ultimele clipe din viața fetiței de 3 ani din Constanța au fost surprinse de camerele de supraveghere. Copila a fost gasita moarta pe un camp din Constanța. Aceasta a fost lasata nesupravegheata de parinți, care au anunțat dispariția ei cu 4 ore intarziere. Dupa lungi cautari, micuța a fost gasita in…

- Al treilea copil intoxicat, sambata, cu Tomoxan, o substanta antiparazitara folosita la spalatul oilor, a murit la spitalul din Targu Mures. Politistii si procurorii brasoveni fac cercetari pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa, surse judiciare au declarat pentru News.ro ca cele trei…

- Primele concluzii ale anchetei legate de tragedia din comuna Ungra, județul Brașov, au scos la iveala ca substanta care a dus la moartea copiilor si la otravirea celorlalte trei victime, Tomoxan, nu a fost bauta de acestia (asa cum s-a crezut in prima faza), ci a fost absorbita de organism prin piele,…

- Un barbat in varsta de 41 de ani, angajat al unei societati comerciale, a murit azi-noapte, electrocutat, in timp ce se afla pe caroseria unei betoniere. Incidentul a avut loc in comuna bistrițeana Magura Ilvei. La fața locului au intervenit un echipaj SMURD si o Ambulanța, care au constatat ca victima…

- O fetița de cinci ani a murit dupa ce a cazut de pe beciul casei. Tragedia a avut loc, marți, in jurul orei 15:00, in satul Paladea, raionul Ocnița.Potrivit oamenilor legii, copila se juca in curtea casei impreuna cu frații sai.

- O familie din comuna Vicovu de Jos, judetul Suceava, trece printr-o suferința cumplita din cauza unui accident tragic. Tatal și-a calcat fetița de numai 3 ani cu mașina. Micuța nu a supraviețuit.