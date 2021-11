Stiri pe aceeasi tema

- Katey Sagal a fost victima unui accident petrecut pe o strada din Los Angeles. Actrița care a jucat rolul lui Peggy in sitcom-ul ”Familia Bundy” a fost lovita de o mașina și a ajuns la spital.

- FOTO: ArhivaO tanara de 29 de ani a fost lovita din plin de o mașina condusa de un barbat de 69 de ani din Cluj-Napoca. Aceasta traversa pe trecerea de pietoni cand mașina a acroșat-o.„Poliția a fost sesizata in jurul orei 12.35 cu privire la producerea unui eveniment de circulație in municipiul Cluj-Napoca.Din…

- Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Cluj au transmis pentru monitorulcj.ro ca echipajele de salvare au fost alertate în jurul orei 13.30, o tânara fiind gasita în stare de conțtineța, fara a prezenta traumatisme deosebit…

- Accident la Cugir: Femeie lovita de o mașina, in timp ce trecea strada prin loc nepermis O femeie de 79 de ani a fost ranita intr-un accident rutier la Cugir. Aceasta traversa strada prin loc nepermis, iar un șofer nu a observat-o, in timp ce efectua o manevra de mers inapoi. Potrivit IPJ Alba, vineri,…

- Accident cu victima pieton, pe strada Eroilor din Pitești. Din verificarile preliminare efectuate de polițiștii din cadrul Biroului Rutier Pitești s-a stabilit ca, un tanar de 20 de ani, din Pitești, care conducea un autoturism dinspre strada Smeurei catre Muzeul Județean, in imprejurari ce vor fi stabilite…

- O fetita de 3 ani din satul vrancean Liesti, comuna Slobozia Bradulului, a murit marti dimineata dupa ce a fost calcata de o mașina. Soferul a luat copila de pe șosea și a plecat cu ea spre spital. Potrivit IPJ Vrancea,accidentul a avut loc marti dimineata in satul Liesti. Nu se stie cum copila a…

- La data de 10 august 2021, in jurul orei 13.00, pe strada 9 mai, din Ocna Mureș, o femeie, de 34 de ani, din Alba Iulia, in timp ce traversa strada in zona unei treceri de pietoni, a fost acroșata de un autoturism, condus de un barbat, de 35 de ani, din Ocna Mureș.In urma accidentului, femeia a suferit…