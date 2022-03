Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile crunte ale razboiului iși dau fiori reci, in vreme ce Vladimir Putin continua atacurile sangeroase cu o dorința arzatoare de victorie. In a șasea zi de razboi, zeci de oameni au fost uciși și alte sute au fost ranite, dupa ce armata rusa nu s-a oprit din a bombarda mai multe orașe din Ucraina.…

- Razboiul din Ucraina a inceput sa faca tot mai multe victime printre civili. Cum s-a intamplat si sambata seara, 26 februarie, cand victime colaterale ale bombardamentelor trupelor rusesti au fost copiii.

- Durere uriașa pentru familia Ștefaniei, tanara de 15 ani care in urma cu doua zile a murit intr-un grav accident rutier. Fata se afla alaturi de iubitul ei, un baiat de 18 ani care abia ce obținuse permisul auto in urma cu o luna.

- Luni, 31 ianuarie, ora 12:37, Poliția Municipiului Giurgiu a fost sesizata prin apel 112 de catre o femeie, angajata in cadrul unei societați comerciale din municipiul Giurgiu, despre faptul ca unui barbat i s-a facut rau in interiorul magazinului și se afla in stare de inconștiența, potrivit IPJ Giurgiu.In…

- Scene șocante au avut loc in Rusia! O fetița in varsta de șapte ani a fost ucisa de caini fara stapan in timp ce mergea acasa de la o lecție de muzica. Micuța Margarita Kanorskaya, fiica unui ofițer militar decorat de Vladimir Putin, a fost prinsa de caini și nu a mai avut cum sa scape. Iata cum au…

- Fetita de sase ani, din Darabani, care a fost lovita de o masina in seara de Ajun, cand mergea la colindat, a murit in bratele medicilor, dupa aproape doua saptamani de chin. Copila era impreuna cu mama ei si a incercat sa traverseze strada in fuga, insa a fost lovita in plin de oglinda retrovizoare…

- O fetița de doar un anișor, printre victimele COVID-19. Copila din județul Mureș a murit la scurt timp dupa ce a fost confirmata cu virusul SARS-CoV-2, potrivit Grupului de Comunicare Strategica.