- Mai multe persoane au fost ranite, marti, in urma unui atac care a avut loc in zona pietonala Trier. Victimele au fost lovite intentionat de o masina, iar din primele informatii, doua persoane au decedat si 10 sunt ranite. „Soferul a fost retinut”, a declarat primarul oraselului Trier, Wolfram Leibe.…

- Peste 60% dintre romani se asteapta sa cheltuiasca mai putini bani pentru sarbatorile de Craciun si Anul Nou din acest an, potrivit unui sondaj international ING realizat in cinci tari europene, Germania, Romania, Polonia, Spania si Olanda, conform unui comunicat al bancii. Romanii se afla pe primul…

- CHIȘINAU, 15 nov - Sputnik. Alte 1411 cazuri noi de infectare cu COVID-19 și inca 19 decese. Informația a fost prezentata de Ministerul Sanatații, Muncii și Protecției Sociale printr-un comunicat de presa. Din numarul total de cazuri, cinci cazuri sunt de import. Cate unul din Marea Britanie,…

- Criza pe santierul naval din Papenburg din nordul Germaniei, unde romanii sunt din nou victimele subcontractorilor. Este vorba despre firme romanești care aduc muncitori in Germania și pe care ii trag pe sfoara prin contracte paguboase.

- Doi austrieci, un german si un nord-macedonean au fost ucisi in atacul terorist comis luni seara la Viena, a anuntat miercuri politia austriaca, citata de agentia DPA, potrivit Agerpres. Cei 23 de raniti sunt in principal austrieci, dar si cetateni din Germania, Slovacia, Bosnia, Luxemburg si Afganistan.…

- Primarul Bucureștiului, Nicușor Dan, a anunțat, joi seara, ca targul de Craciun din Capitala nu va fi organizat anul acesta, din cauza ca “suntem intr-o situație sanitara excepționala”. Acesta a spus și cum va fi organizat targul in anii urmatori.