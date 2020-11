Stiri pe aceeasi tema

- Ayda, o fetița de patru ani, a supraviețuit miraculos 91 de ore, dupa ce blocul Riza Bey s-a prabușit dupa seismul care a zguduit orașul Izmir pe 30 octombrie, a relatat ziarul Sabah.8.000 de oameni, echipe de cautare și salvatori, și 25 de caini de urma cauta semne de viața sub daramaturile din Izmir.…

- Elif a fost scoasa de sub daramaturi la circa 65 de ore dupa producerea seismului. Conform Reuters, micuta a fost prinsa sub daramaturi alaturi de mama sa, doua surori si un fratior. Mama sa si ceilalti trei copii au fost scosi de sub daramaturi in cursul zilei de duminica insa, ulterior, unul dintre…

- O fetița de trei ani a fost salvata, luni, de sub daramaturile unei cladiri care s-a prabușit la Izmir, in urma cutremurului care a zguduit Turcia și Grecia. Unul dintre frații fetiței a murit in cutremur Echipele de salvatori continua sa caute eventuale victime prinse sub daramaturi. Conform Reuters,…

