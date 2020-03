Stiri pe aceeasi tema

- De asemenea, Gabriela Firea a transmis mai multe scrisori catre China, Germania, Israel și Austria. Le cere acestor state ajutorul pentru a dota spitalele din capitala cu aparatura și echipamente medicale. "Am achizitionat pentru Victor Babes aparatul care permite o viteza mult mai mare de efectuare…

- Tehnicianul de 50 de ani a fost, in ultima luna, in tara, insa acum va merge in China, unde campionatul va incepe la 18 aprilie. Inainte de a parasi Romania, el a dorit sa-si arata aprecierea pentru munca depusa de medici in aceasta perioada.

- ANUNȚ OFICIAL DIN CHINA! ACESTA e medicamentul care pune la pamant coronavirusul. A mai fost folosit și pentru… Chinezii au anuntat medicamentul care lupta eficient impotriva COVID 19! Tablete ar urma sa fie produse in masa . Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo START OFERTE ANTALYA 2020-PLECARE…

- Duminica, cand statisticile din orașul chinez au aratat numai 8 imbolnaviri, cea mai scazuta cifra din ianuarie pana acum, medicii au aparut intr-un filmuleț, renunțand la maști și zambind. Personalul medical a transmis acest mesaj cu prilejul inchiderii ultimului spital temporar din Wuhan…

- O femeie insarcinata și infectata cu noul coronavirus a nascut o fetița sanatoasa, in nord-estul Chinei, a anunțat luni agenția de presa Xinhua.Femeia, care traiește in provincia chineza Heilongjiang, era insarcinata in 38 de saptamani in momentul in care a dezvoltat o febra puternica, joi, și a ajuns…

- Facebook Inc. a anuntat joi ca va elimina de pe platforma sa toate dezinformarile despre coronavirusul din China, care se raspandeste cu rapiditate in lume, printr-o decizie considerata o rara indepartare fata de linia sa obisnuita de gestionare a continuturilor legate de sanatate, dupa ce Organizatia…

- Eliana s-a nascut fara probleme, și-a bucurat parinții, a crescut pana la un an vesela și cu zambetul pe buze. Nimic nu prevedea tragedia ce avea sa loveasca familia Robas, o familie modesta din Alba. Cand Eliana a implinit un an, lucrurile au luat o turnura dramatica.