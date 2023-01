Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 13 ani legitimata la Clubul Sportiv Scolar Piatra-Neamt a decedat, vineri, dupa ce in timpul antrenamentului si-a pierdut constienta si a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de conducerea Inspectoratului Scolar Judetean…

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau anunța, cu regret, trecerea la cele veșnice a domnului Prof.univ.dr. FLORIN GRAPA (1954-2022), care a predat in perioada 1991-2022 in cadrul instituției de invațamant superior de stat, fiind un profesor dedicat in știința sportului, de care iși amintesc, cu…

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau anunța, cu regret, trecerea in eternitate a domnului Prof. univ. dr. ing. GHEORGHE BRABIE (1950-2022), care a predat 45 de ani in cadrul instituției de invațamant superior de stat, fiind un profesor și cercetator dedicat in științele inginerești, de care iși…

- O femeie in varsta de 50 de ani, din Focșani, a murit ieri, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pntelimon”, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator. In acest moment, potrivit unui comunicat, „la nivelul spitalului s-a constituit o comisie care va verifica daca au…

- Un biciclist a fost grav accidentat, luni, pe drumul european E 85 in afara localitatii Secuieni, de un autotractor cu semiremorca, a informat IPJ Neamt. „Din primele cercetari efectuate a reiesit ca in timp ce un tanar, in varsta de 22 ani, din judetul Vrancea, conducea un autotractor cu semiremorca,…

- Alexandru Rafila, Ministru al Sanatatii, va inaugura joi, 27 octombrie, heliportul de la Spitalul Judetean de Urgenta Bacau. Ministrul va vizita Sectia de Radioterapie II, Heliport, Cladirea fostului Spital Municipal – parter, Unitatea de Primiri Urgente. Heliportul va reduce semnificativ durata transporturilor…

- Accident rutier, in aceasta dupa-amiaza, in zona Moara Grecilor, acolo unde un motociclist a fost acroșat de un autoturism. O ambulanța SMURD tip B2 a acordat ingrijiri medicale victimei, iar apoi a transportat-o la Unitatea de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgența Vaslui. Motociclistul…