- Poliția Capitalei a deschis un dosar, dupa ce parinții unor fetițe gemene au depus o plangere pentru ca una dintre fetițele lor a fost lasata sa zaca pe podea timp de 2 ore de catre educatoare. Parinții au dus-o pe micuța la spital, acolo unde s-a constatat ca avea insuficiența respiratorie, iar cand…

- 24 februarie 2022 - o data care va ramane pentru totdeauna in memoria ucrainenilor, pentru ca este ziua in care Rusia le-a invadat țara. O data speciala și pentru Evnika, fiindca e momentul in care s-a nascut. Cum este, așadar, viața pentru un copil care a cunoscut doar razboiul? O echipa Deutsche Welle…

- Scandal la o gradinița din Ploiești. Mai mulți parinți o acuza pe educatoarea de la grupa mijlocie ca ii lovește pe copiii in varsta de 4-5 ani, țipa la ei și ii neglijeaza deseori. Revoltați, parintii cer masuri, din partea autoritaților.

- O fetița din India s-a nascut cu 26 de degete in total, la maini și la picioare. Parinții o considera reincarnarea unei zeițe hinduse. Bebelușul nascut in statul nordic indian Rajasthan, are șapte degete la fiecare mana și șase degete la fiecare picior. Medicii au descris starea ei ca fiind o anomalie…

- Apare public un caz la indigo cu cel de acum cateva zile, tot in Botoșani, la Maternitatea Spitalului Județean: o gravida disperata, cu dureri cumplite și cu apa rupta, a lansat apeluri zadarnice catre medici, pentrub a o ajuta sa nasca.

- "Rusii au facut totul pentru a ne distruge din punct de vedere psihologic, dar nu au reusit", au declarat pentru EFE doi militari ucraineni din regimentul Azov, care au relatat experienta lor de aproape un an in captivitate in Rusia, situatie in care se afla in continuare 700 dintre tovarasii lor de…

- Un barbat si o fetita au suferit atacuri de cord in urma unui accident petrecut la un parc acvaticDoua persoane au necesitat spitalizare dupa ce au suferit atacuri de cord in urma unui accident petrecut la un parc acvatic din sudul Frantei, relateaza luni agentia DPA, informeaza Agerpres. CITESTE…

- In data de 19 iulie 2023, doua misiuni aeromedicale au fost desfașurate cu succes pe Heliportul Spitalului Județean de Urgența Bacau, salvand vieți prețioase. Primul zbor a fost realizat cu ajutorul Elicopterului SMURD 350 Iași, care a preluat o pacienta in varsta de 54 ani, din Bacau. Femeia era insarcinata…