O fetiță de doi ani, la spital, după ce a căzut de la etajul trei al unui bloc din Bragadiru Incidentul a avut loc vineri seara, in jurul orei 19.00, in orașul Bragadiru din județul Ilfov. Fetița a fost preluata de un echipaj medical in stare stabila, informeaza IPJ Ilfov, intr-un comunicat, citat de Agerpres . Apelul la 112 a fost dat de tatal fetiței, care a anunțat ca aceasta a cazut de la etajul al treilea al imobilului unde locuiau, potrivit autoritaților. ”La fata locului s-au deplasat imediat politistii orasului Bragadiru, pentru efectuarea de activitati din competenta. De asemenea, un echipaj medical s-a prezentat la locul evenimentului, pentru acordarea de ingrijiri medicale”,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- Inspectoratul de Politie al Judetului Ilfov informeaza ca fost sesizat, vineri, la ora 19,13, de catre un barbat, cu privire la faptul ca fiica sa, in varsta de doi ani, a cazut de la etajul trei al imobilului unde locuiau din orasul Bragadiru.

