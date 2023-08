Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 12 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce s-a dezechilibrat de pe bicicleta si a cazut pe parbrizul unui autoturism. Accidentul a avut loc in apropiere de localitatea Sapanta, din judetul Maramures. Soferul masinii a incercat sa evite impactul, insa nu a reusit. Fetița s-a lovit grav…

- Un accident rutier a avut loc azi in Viile Tecii. O mașina ce aparține unei firme de curierat a ajuns cu roțile in sus. Un tanar de 19 ani a fost transportat la spital. Astazi a avut loc un accident in Viile Tecii. O mașina a unei firme de curierat s-a rasturnat. Șoferul a primit ingrijiri de la un…

- Un accident grav s-a produs duminica pe raza localitatii Bira, din judetul Neamt. In urma ciocnirii dintre doua masini, a rezultat moartea unei tinere de 19 ani, precum si ranirea grava a altor doua persoane, relateaza Agerpres.

- O femeie de 32 de ani si fetița sa de 7 luni au decedat pe loc, iar barbatul și celalalt copil de 4 ani au fost transportați la spital pentru ingrijiri medicale, in urma accidentului de la Ghidighici. Soferul BMW-ului, care le-a lovit mașina, era beat.

- Accident extrem de grav surprins de camerele de supraveghere intr-o localitate din Iași. Trei fetișe au fost ranite grav dupa ce o mașina a ricoșat dintr-un stalp lovit pe șosea. Citește și: „De ce sa ma tem de Chiriloiu? De chinezi mi-e mai teama!” O mașina al carei șofer a pierdut controlul direcției…

- O fetița a murit și alta este in stare grava la spital dupa ce au fost lovite de o mașina in timp ce se jucau pe spațiul verde. Medicii sunt rezervati in ceea ce o priveste pe cea de-a doua fetita.

- Politistii au demarat o ancheta dupa ce, joi seara, doua fete in varsta de 11 ani au fost calcate de o masina in timp ce se jucau pe un spatiu verde din localitatea Tibana, una dintre victime decedand la scurt timp de la internarea in spital, a informat, vineri, Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ)…