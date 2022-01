Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Constanța au emis un ordin de restricție pe numele unei mame care a fost filmata in timp ce iși batea fetița in varsta de 2 ani. Un clip video in care femeia iși lovește copila a aparut pe internet și a ajuns in atenția poliției.

- Este vorba de edificarea unei statii de betoane si padocuri agregate APM Constanta anunta publicul interesat asupra depunerii solicitarii de emitere a acordului de mediu pentru proiectul firmei YSE Trans SRL. Este vorba de edificarea unei statii de betoane si padocuri agregate, care urmeaza a fi amplasata…

- Caz șocant in Sibiu! O femeie s-a trezit cu frații ei in casa, la scurt timp dupa miezul nopții. Cei doi barbați au sechestrat-o și au batut-o cu bestialitate ore in șir. Femeia a reușit sa puna mana pe telefon pentru a suna la Poliție de abia dupa ce cei doi agresori au parasit locuința. Iata in ce…

- Un roman din Italia a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea unei fetițe de 18 luni Un roman din Italia a fost condamnat la inchisoare pe viața pentru uciderea unei fetițe de 18 luni Un roman in varsta de 26 de ani a fost condamnat la inchisoare pe viața in Italia, pentru uciderea cu…

- Ea a relatat polițiștilor faptul ca barbați necunoscuți au patruns in locuința, au folosit un spray lacrimogen, au imobilizat-o și amenințat-o cu acte de violența solicitandu-i sa le spuna unde iși pastreaza banii. Barbații au plecat din locuința cu suma de 3.100 de lei și 100 de euro.Polițiștii Serviciului…

- O crima sangeroasa a avut loc in Constanța, in cursul serii de luni, atunci cand un barbat de 52 de ani a intrat in casa amantei sale cu gandul de a o ucide. La scurt timp dupa fapta comisa, criminalul a ales sa-și ia ți el viața, prin aceeași metoda folosita pentru femeie. Ce tragedie […] The post…

- Joi, 14 octombrie, in Constanța a avut loc un accident ce se putea termina tragic, dar, din fericire, cei implicați au ramas doar cu o sperietura zdravana, fara a avea alte probleme. Vorbim despre o fetița de opt ani care a fost lovita, ziua in amiaza mare, de o mașina, dupa ce a traversat fara sa se…