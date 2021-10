Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 27 de ani care urma sa nasca peste cateva zile a fost injunghiata mortal de cumnatul sau. Femeia sunase la 112 ca sa anunte ca barbatul daduse foc la casa, iar in acel moment a fost lovita de doua ori cu un cutit in abdomen.

- Copila a fost internata pe sectia de Pediatrie a Spitalului de Urgenta din Bacau cu o saturatie a oxigenului in sange de 60% si insuficienta respiratorie. Fetitei i-au cedat pe rand toate organele, iar in pofida eforturilor depuse de medici pentru a o salva, nu s-a mai putut face nimic.

- Noi detalii sfașietoare in cazul morții fetiței de doar doi ani din Iași. Familia tatalui, mai precis matușile Sofiei sunt de parere ca raspunzatoare pentru decesul micuței este chiar cea care i-a dat viața. Aceasta ar fi fost intodeauna violenta cu fiica ei, inca de cand a nascut-o, spunand mereu ca…

- O fetița de aproape doi ani, a ajuns in coma, in urma cu cateva zile, la un spital din Iași, iar mama le-a spus medicilor ca fetița s-a inecat in cada, scrie Ziarul de Iași. Copila a decedat, duminica seara, la spital, iar acum polițiștii au deschis o ancheta. Polițiștii ieșeni au fost sesizați, pe…

- O fetita si strabunica sa au fost ucise in fata portii. Reactia soferitei dupa impact: „N-am avut viteza, am facut pana” Tragedia care s-a abatut peste o familie din Dolj nu are alinare. O fetita de 11 ani si strabunica ei au fost ucise in fata portii de o masina condusa de o soferita incepatoare.…

- Fostul iubit al Ramonei Gabriela Ile, tanara de 36 de ani ucisa la sfarsitul lunii iunie a anului trecut, intr-un apartament din Baia Mare, a fost condamnat im prima instanta, de Tribunalul Maramures, la inchisoare pe viata.

- Familie distrusa de vijelie. O fetita de 6 ani a fost ucisa de un copac in timpul furtunii, in judetul Mures. Copila, sora si mama ei s-au adapostit intr-un cort care sa le fereasca de ploaie. Nu le-a ferit insa de tragedie. Un molid smuls de vant s-a prabusit peste cortul lor, in timp ce tatal a asistat…