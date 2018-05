Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Judecatoria Ineu, procurorul Nicolae Daniel Belei, a declarat pentru News.ro ca preotul, care urma sa implineasca 54 de ani luna viitoare, a fost gasit de catre sotie, impuscat in cap. "Cadavrul a fost gasit pe terenul unei pescarii care apartine…

- Fetița de doar patru anișori din Rodna, care a cazut in raul Someș in jurul pranzului de pe o punte, a decedat. Salvatorii nu au mai putu face nimic pe micuța, in condițiile in care aceasta a fost gasita in stop cardio-respirator și cu traumatisme multiple la cap și torace. Se pare ca fetița se plimba,…

- Procurorii din Maramures continua cercetarile pentru identificarea persoanei care a ucis fetita de cinci ani din Baia Mare si asteapta rezultatul probelor ADN pe baza carora vor stabili exact ce s-a intamplat.Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures, Bogdan Gabor,…

- UPDATE: IPJ Maramures a remis un comunicat de presa pe aceasta tema: Azi noapte, la ora 23.29, un baimarean a sesizat politia prin SNUAU 112 ca fiica sa, de 5 ani, a disparut de la domiciliu, in jurul orei 15.00. La scurt timp de la sesizare, aceasta a fost gasita decedata pe strada Electrolizei din…

- Incidentul a avut loc in zona Garii de Nord din Satu Mare, la o adresa la care fusese solicitat un echipaj al Politiei pentru aplanarea unui scandal in familie. Agentii care au ajuns la fata locului au fost agresati verbal initial de o femeie de 50 de ani, care i-a injurat si i-a impins, nedorind…

- Tanarul care si-a aruncat bunica de la etajul 10 al unui bloc din Cluj si care si-a agresat bunicul a fost internat la Psihiatrie. Purtatorul de cuvant al Parchetului de pe langa Tribunalul Cluj sustine faptul ca se afla provizoriu in clinica.

- Crima socanta in urma cu putin timp. O mama si-a ucis fetita in varsta de numai patru ani, a inecat-o in cada si i-a taiat venele la ambele maini. O fetita de patru ani a fost ucisa de mama ei, o fosta educatoare. Bunica fetei i-a alertat pe politisti, care au gasit-o pe micuta inecata in cada si cu…

- Jenna Greenwood, in varsta de 31 de ani, a fost gasita spanzurata, cu toate ca se știa despre aceasta ca este o mamica devotata. Jenna Greenwood, din Yorkshire, a ales sa moara in propria casa.