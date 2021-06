Stiri pe aceeasi tema

- O fetița de 5 ani din localitatea Sinești-Potcoava a murit dupa ce a cazut din leagan. Din primele date e fetița de cinci ani, in timp ce se afla in curtea locuinței, ar fi cazut din leagan, fiind in stare de inconștiența. Mama a fost cea care a sunat la 112.Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost…

- O copila de cinci ani, din orasul Potcoava, judetul Olt, a murit, sambata dimineața, dupa ce a cazut dintr-un leagan aflat in curtea locuintei. Inconștienta, fetița a fost transportata imediat la spital, unde a decedat, informeaza News. Potrivit IPJ Olt, familia copilei a fost cea care a sunat la 112.…

- O fetița de 5 ani a murit dupa ce cazut, sambata, din leagan, intr-un oraș din județul Olt, potrivit mediafax. Inspectoratul de Poliție Județean Olt anunța ca o fetița de 5 ani, din orașul Potcoava, aflata in curtea locuinței, a cazut, sambata, din leagan. Copila este in stare de inconștiența.…

- Intamplarea tragica a avut loc in localitatea Tauti din judetul Alba, luni dupa amiaza. Copila venise in vizita cu bunica ei la o vecina, iar cand au intrat in curte, cainele din rasa Husky, cunoscuta ca o rasa blanda, s-a napustit asupra copilei și a mușcat-o de fața. Proprietara, alertata de țipete…

- Fetița de cinci ani din satul Paladea, raionul Ocnița, care a murit dupa ce a cazut de pe beciul din curtea casei a fost inmormantata joi. Mama copilei așteapta decizia autoritaților locale care vor hotari daca ii va lua de langa ea pe ceilalți șase copii.

- Copilul care a cazut joi intr-un parau, in municipiul Gheorgheni, a fost scos din apa fara semne vitale, iar echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare. "La sosirea echipajelor de interventie, copilul era scos din apa, insa fara semne vitale. Echipajele medicale ajunse la fata…

- O fetița de cinci ani a murit dupa ce a cazut de pe beciul casei. Tragedia a avut loc, marți, in jurul orei 15:00, in satul Paladea, raionul Ocnița.Potrivit oamenilor legii, copila se juca in curtea casei impreuna cu frații sai.

- O fetița de 3 ani care se juca pe o alee pavata a murit dupa ce a fost calcata, luni dupa-amiaza, la Vicovu de Jos (județul Suceava), in curtea unei societați comerciale, de mașina condusa chiar de tatal ei, potrivit Antena 3. In jurul orei 15.30, un tanar de 27 de ani, din Vicovu de Jos,…