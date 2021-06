O fetiță de doar 14 ani a impresionat NASA Alesia, eleva la o școala din Tauții Magherauș, va ști ca ceva facut de ea va ajunge pe costumul unui astronaut. O eleva dintr-o localitate cu aproape șapte mii de suflete din Maramureș, Tauții Magherauș, tocmai a scris istorie pentru țara noastra. Alesia Ardelean, o puștoaica de doar 14 ani a impresioant NASA, iar creația ei va ajunge pe costumul unui astronaut. Copila a primit și un mesaj s Citeste articolul mai departe pe noi.md…

