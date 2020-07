Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Shankar Kurhade, din orașul Pune, a platit aproximativ 4.000 de dolari (3.560 de euro) pentru masca ce cantarește 60 de grame, iar aurarii au avut nevoie de opt zile pentru a o confecționa. De obicei, maștile de protecție au filtre care impiedica trecerea particulelor microscopice, dar…

- In data de 30.06.2020, la ora 19:22, o femeie de 32 de ani, din municipiul Hunedoara, a condus un autoturism pe strada Mihai Eminescu, din municipiul Deva, pe direcția strada Minerului – bulevardul Nicolae Balcescu, iar la trecerea de pietoni amplasata dupa sensul giratoriu, de la intersecția strazii…

- Deputata PSD Elvira Șarapatin a fost implicata astazi intr-un accident rutier, la Targu Jiu. Ea este acuzata ca a lovit un pieton care traversa regulamentar pe trecerea de pietoni și ca a parasit locul faptei. Barbatul a fost ranit ușor și a sunat la 112 pentru a anunța incidentul. A fost transportat…

- Inca un accident in Capitala. O mama si fiica ei de noua ani au ajuns la spital, dupa ce au fost lovite de o masina, chiar pe trecerea de pietoni.Accidentul a avut loc de dimineata, la intersectia strazii Pan Halippa cu Ion Inculent.

- Doua persoane, lovite pe trecerea de pietoni, in Tulcea Conducatorul auto poseda permis de conducere si nu se afla sub influenta bauturilor alcooliceIn dupa amiaza zilei de 4 iunie a.c., o tanara de 25 de ani, din Tulcea, in timp ce conducea un auto, pe strada Isaccei, din municipiu, nu a acordat prioritate…

- O fetița de 11 ani a fost lovita de o ambulanța, in timp ce traversa strada la o trecere de pietoni. Accidentul s-a produs in dupa-amiaza zilei de astazi, la ora 14:39, in Balți, pe strada Calea Ieșilor intersecție cu strada Ostrovschi. Informația a fost confirmata de ofițera de presa a IP Balți, Eugenia…

- O femeie din Galati a ajuns la Spitalul Judetean de Urgenta din localitate, dupa ce a fost lovita pe trecerea de pietoni si pe culoarea verde a semaforului de un sofer, care a parasit locul faptei, arata intr-o informare transmisa, miercuri, de Inspectoratul de Politie Judetean(IPJ) Galati, potrivit…