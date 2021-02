Stiri pe aceeasi tema

- Makenzie Gongora, o fetița din San Antonio, Texas, a murit la varsta de 9 ani, in somn, la doar trei zile dupa ce a fost diagnosticata cu COVID-19, informeaza Today.Tragedia a avut loc in primele ore ale zilei de 2 februarie. Micuța a decedat pe neașteptate, dupa ce fusese bagata in pat de mama ei,…

- Peste doua milioane de oameni au murit pana acum in toata lumea din cauza complicatiilor infectiei COVID-19, provocate de noul coronavirus SARS-CoV-2. Cele mai multe pierderi de vieti omenesti sunt raportate in Statele Unite ale Americii, unde nu au supravietuit virusului 398 de mii de oameni, transmite…

- Potrivit datelor furnizate de Universitatea Johns Hopkins, Statele Unite ale Americii au inregistrat vineri un nou record de aproape 290.000 cazuri confirmate de Covid-19 in 24 de ore, relateaza Hotnews. Ultimeleraportari aratau ca numarul oamenilor care au murit din cauza coronavirusului afost de 3.676.…

- Emma Stone (31 de ani) și soțul ei, producatorul Dave McCary (34 de ani), vor deveni parinți. Perechea s-a casatorit in secret anul trecut. Actrița a fost surprinsa purtand verigheta in luna mai, in timpul unui interviu virtual cu actrița Reese Witherspoon. Emma Stone este insarcinata! Primele imagini…

- Situație dramatica in Statele Unite ale Americii, unde s-a inregistrat un nou record de imbolnaviri cu Covid 19. Principalul motiv pare a fi sarbatoarea de Ziua Recunoștinței, in timpul careia mulți americani au preferat sa se intalneasca cu rudele, in loc sa ramana acasa. Statele Unite au inregistrat…

- O serie de asociatii ale consumatorilor europeni, grupate in organizatia Euroconsumers, au acuzat miercuri compania Apple ca ar incetini deliberat performantele unor modele mai vechi de iPhone si au cerut, in medie, compensatii de 60 de euro pentru fiecare telefon afectat, relateaza agentia EFE, informeaza…

- Doi soți din Michigan, Statele Unite ale Americii, au murit de coronavirus in același minut. Cei doi erau casatoriți de 47 de ani și erau de nesesparțit, povestește familia, potrivit CNN.Patricia și Leslie McWaters au petrecut 47 de ani impreuna, crescandu-și copiii, apoi nepoții și apoi stranepoții.…

- In ultimele 24 de ore au fost inregistre 587 de noi decese și 51.922 de cazuri noi de infectare cu coronavirus in Brazilia, a treia cea mai afectata țara de pandemie in ce privește numarul de infectari și a doua in ce privește numarul de decese. Brazilia a depașit deja pragul de 172.000 de decese și…