Stiri pe aceeasi tema

- TRAGEDIE in Joia Mare pe șoselele din Romania: O fetița de 9 ani a murit, spulberata de o mașina TRAGEDIE in Joia Mare pe șoselele din Romania: O fetița de 9 ani a murit, spulberata de o mașina O fetița in varsta de 9 ani a murit, joi, dupa ce a fost spulberata de o mașina, in localitatea Bazna, județul…

- O fetița in varsta de 9 ani a murit, joi, dupa ce a fost spulberata de o mașina, in localitatea Bazna, județul Sibiu, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- O fetita in varsta de noua ani a decedat joi seara, in timp ce era transportata cu elicopterul SMURD la spital, dupa ce fusese lovita de o masina in comuna Bazna, a anuntat Serviciul de Ambulanta Judetean (SAJ) Sibiu.

- Tragedia s-a petrecut luni dupa-amiaza la o ferma din localitatea Ticușul Nou, potruvut ISU Brașov, scrie realitateadebrasov.net .Copilașul s-a inecat in bazinul in care a fost aruncat tomoxan, soluție folosita la deparazitarea oilor.La fata locului s-au deplasat 2 echipaje SMURD, o ambulanța SAJ si…

- Grav accident de ciruculație a avut loc seara trecuta in Suceava. Un baiat de doar 20 de ani a murit pe loc, dupa ce mașina in care se afla s-a izbit violent de un autocar plin cu pasageri. Tragedia a avut loc pe DN17.

- Autoritatile au declansat mecanismul ”Alerta rapire copil”, in noaptea de miercuri spre joi, dupa ce o fata de 13 ani din judetul Sibiu a fost luata cu forta de patru persoane si urcata intr-o masina. ”La data de 9 februarie, in jurul orei 21:20, a fost sesizata rapirea unei minore, in varsta…

- Accidentul in care Raisa a murit a fost și va ramane o tragedie de neimaginat pentru familia micuței, dar și pentru cei care au asistat la scena crunta. Mașina polițistului care a provocat accidentul a ajuns acum pe mana specialiștilor pentru expertiza tehnica. Fetița care a supraviețuit accidentului…