O fetiță de 7 ani a căzut în gol de la etajul 4 O fetița de 7 ani a decedat de la etajul 4 al unui bloc de locuit din orașul Bender, regiunea transnistreana. Tragedia a avut loc in seara de 15 august. „Aseara, mama a doua fetițe gemene a ieșit pentru puțin timp in oraș, iar copiii au ramas singuri acasa. Una dintre fete s-a urcat pe pervazul ferestrei, a deschis larg fereastra și a cazut de la etajul patru. Ranile erau incompatibile cu viața Citeste articolul mai departe pe noi.md…

