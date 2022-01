O fetita de 6 ani a murit dupa ce a fost acrosata de o masina, la trecerea drumului, in Harghita

Stiri pe aceeasi tema

- O fetita de 6 ani a murit dupa ce a fost acrosata de o masina in timp ce a incercat sa traverseze drumul duminica dupa-amiaza, in localitatea Ocna de Sus, pe DN 13 A, a informat Inspectoratul de Politie Judetean Harghita. Dupa accident, rudele victimei s-au adunat la locul acestuia, manifestandu-se…

- O fetita de 6 ani, din localitatea Ocna de Sus, Harghita, a murit dupa ce a fost acrosata de o masina pe DN 13 A, in timp ce a incercat sa traverseze drumul duminica dupa-amiaza, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Harghita, potrivit Agerpres . Doua echipe de luptatori din cadrul fortelor speciale…

- O fetita de 6 ani a murit dupa ce a fost lovita de o masina in timp ce incerca sa traverseze drumul duminica dupa-amiaza, in localitatea Ocna de Sus, pe DN 13 A, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Harghita.

- Doi romani, tata si fiu, au murit in Bulgaria, intre Ruse si Beala, intr-un accident. Soferul roman ar fi pierdut controlul volanului din cauza poleiului si a intrat pe contrasens, apoi a fost lovit in plin de un TIR incarcat cu 20 de tone bere. Masina, in care se aflau trei romani, sot, sotie si fiul…

- Doua persoane au decedat in urma accidentului produs, marti dimineata, pe DJ 106A, in judetul Sibiu, la iesire din Rasinari spre Paltinis, informeaza Inspectoratul de Politie Judetean Sibiu, citat de Agerpres . A avut loc o coliziune frontala intre un autoturism care mergea spre Paltinis si un autocar…

- O femeie din judetul Arad a murit dupa ce a fost accidentata de o masina pe trecerea de pietoni.Șoferul de 24 de ani este cercetat acum penal pentru ucidere din culpa.Accidentul a avut loc in localitatea Andrei Saguna, duminica seara, in timp ce femeia traversa DN 79 pe o trecere de pietoni."In urma…

- Un barbat de 42 de ani și fiul sau, de 19 ani, au murit marți, 16 noiembrie, dupa ce au fost loviți de o mașina, pe DN 1B, in localitatea Bucov, informeaza publicația locala Ziarul Incomod , care citeaza IPJ Prahova. Cele doua persoane traversau DN 1B regulamentar, pe trecerea de pietoni. Șoferul care…

- Un barbat aflat pe bicicleta a murit, iar alte doua persoane dintr-un autoturism au fost ranite in urma unui accident rutier petrecut pe DN 25, a informat, miercuri, IPJ Galati, citat de Agerpres . Potrivit sursei citate, politistii rutieri au fost sesizati prin 112 despre faptul ca pe DN 25, in localitatea…