Stiri pe aceeasi tema

- Crima oribila.O fetița de 8 ani a murit dupa ce a fost violata de 16 barbați, care i-ar fi fost rude. O fetița de opt ani a murit in agonie la spital dupa ce a fost violata de 16 barbați, care i-ar fi fost rude. Aceasta a murit intr-o secție de terapie intensiva la spitalul din Chennai, potrivit Daily…

- Doi ruși li-au scos bebelușul de șapte luni in balcon pentru ca nu ii lasa sa doarma. Micuțul a murit din cauza temperaturilor extrem de scazute, relateaza cronica.com.ar.Tragedia a avut loc in data de 5 ianuarie, in localitatea Nikolayevsk.Pentru a putea dormi mai bine, cuplul l-a scos pe bebelușul…

- A fost pregatita sa iși sacrifice propria viața, doar pentru a-i da o șansa fiicei ei nenascute. O femeie și-a intrerupt tratamentul impotriva cancerului pentru a deveni mama. O saptamana mai tarziu, și-a vazut bebelușul murindu-i in brațe.

- O fetița de doar 10 ani a fost batuta și violata, in seara zilei de duminica, 24 noiembrie 2019, de doi indivizi, cu varste de 20 și, respectiv, 30 de ani. Monitorul de Galati a relatat despre acest subiect in articolul „Fetita de 10 ani rapita si violata cu bestialitate de doi barbati“. Scenele infioratoare…

- O fetita de 10 ani a fost violata de doi barbați, in Braila. Agresorii au luat-o pe fetița de pe strada. Politia a fost sesizata de medici, dupa ce mama a mers cu fata la spital. Cei doi barbati au fost retinuti.