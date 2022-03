Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi copii de 11 și 17 ani care au primit o șansa la o viața normala in urma transplanturilor de rinichi realizate in Compartimentul de Transplant Renal de la Spitalul Clinic “Dr. C. I. Parhon” sunt gata sa plece astazi acasa. “Juniorii transplantați pleaca astazi acasa. Sunt veseli și fericiți!…

- Una din cele doua surori care au fost grav ranite intr-un incendiu produs in urma cu aproape 3 saptamani in localitatea Vladomira din comuna Trifesti. Anuntul a fost facut de preotul Dan Damaschin pe pagina sa de pe un site de socializare „Printre mulțimea dramelor din Ucraina care ne-au copleșit in…

- Spitalul Clinic „Dr. C. I. Parhon" din Iasi este pregatit sa primeasca refugiati din Ucraina care sufera de boli renale si au nevoie de ingrijire medicala de specialitate. Reprezentantii unitatii medicale spun ca se adreseaza atat pacientilor care sunt in derularea procedurilor de dializa, cat si celor…

- Copilul in varsta de doi ani care a ajuns la spital in coma dupa ce a fost batut de mama si de concubinul acesteia s-a stins ieri din viata. Baiatul se afla internat la Spitalul de Copii "Sf. Maria" de pe 2 februarie, iar pe 4 februarie, in urma cu o saptamana, a fost declarat in moarte cerebrala, dupa…

- Mama adolescentei din Bacau lovita de tren in urma cu o saptamana vrea sa le mulțumeasca medicilor și voluntarilor de la SMURD care au ajuns de urgența la locul accidentului și au salvat-o pe Larisa de sub șinele trenului. Sorina Lișita este profund recunoscatoare celor care i-au salvat copilul și vrea…

- O fata de 13 ani a ajuns in stare grava la spital dupa ce a fost lovita de o locomotiva, in Bacau, pe cand traversa calea ferata in graba, fara sa se asigure. Prognosticul medicilor de la Spitalul de Copii este rezervat, dupa o operație ce a durat 9 ore. S-a reușit reimplantarea piciorului minorei,…

- Consiliul Județean Iași a scos la licitație contractul de achiziție publica a lucrarilor de execuție pentru extinderea și dotarea unitații funcționale regionale de urgența in cadrul Spitalului Clinic de Urgența pentru Copii „Sf. Maria” Iași. „Investiția, cu o valoare estimata de 25.514.297,40 lei fara…

- Pionier al ecografiei pediatrice in Romania, fost sef de sectie la Spitalul Clinic de Urgenta pentru copii Maria Sklodowska Curie Bucuresti si unul dintre medicii de exceptie ai Spitalului de Pediatrie MedLife, Dr. Mircea Leonid Stamate s-a stins din viata in data de 2 ianuarie 2022.