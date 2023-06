Stiri pe aceeasi tema

- Un copil de trei ani din judetul Cluj a murit, luni seara, dupa ce s-a inecat cu mancare. Au intervenit echipaje SMURD de terapie intensiva mobila si a fost solicitata prezenta unui elicopter SMURD, insa medicii nu l-au putut salva. Politistii au deschis o ancheta in acest caz, potrivit News.ro.

- Medicii au intervenit de urgența cu elicopterul intr-o comuna din județul Cluj pentru a resuscita un copil care s-ar fi inecat cu mancare, insa din nefericire, copilul nu a raspuns manevrelor de resuscitare.

- O fetița de 10 luni a murit sambata in urma unui accident rutier care a avut loc in Malureni, județul Argeș. Mașina in care se afla copila era condusa de bunica ei și se pare ca a parasit drumul. Minora nu era in scaun pentru copil, fiind ținuta in brațe

- Comunitatea Declic a redactat o petiție prin care solicita introducerea de cursuri de prim-ajutor in școli. Decizia vine dupa ce o fetița de doar 14 ani din Cluj a murit dupa ce s-a inecat la școala cu un jeleu. Specialistii in prim ajutor spun ca daca profesorii stiau sa efectueze manevra Heimlich,…

- Eleva de 14 ani, din județul Cluj, care a ajuns in coma, la spital, dupa ce s-a inecat cu un jeleu, a decedat marți, dupa o saptamana de suferința, la secția de Terapie Intensiva, scrie Gherla Info. Citește și: A murit un cunoscut medic veterinar din Argeș. Ramas bun, Mihai! Fata, eleva la Școala Gimnaziala…

- In cursul zilei de 28 aprilie 2023, o eleva din Cluj, in varsta de 14 ani, s-a inecat cu un jeleu in timp ce se afla in pauza dintre orele de curs. Timp de aproape 60 de minute nimeni nu a reușit sa ii elibereze caile respiratorii. Minora a stat in coma mai bine de o saptamana, iar acum medicii i-au…

- Tragedie nemarginita intr-o familie din Cluj, care și-a pierdut marți fiica in varsta de 14 ani. Amintim ca, eleva s-a inecat cu un jeleu la Școala Gimnaziala Geaca, in data de 26 aprilie. In momentul sosirii la fața locului salvatorii au gasit eleva intinsa pe banca in stare de inconștiența. Acesteia…

- Raisa, o fetița in varsta de doi ani și șase luni, a murit subit la trei ore dupa ce a ajuns in camera de garda a Spitalului de Copii „Louis Țurcanu” din Timișoara, iar parinții micuței sunt de parere ca procedurile efectuate de cadrele medicale din urgența i-ar fi adus sfarșitul micuței. Totul a inceput…