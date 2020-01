Stiri pe aceeasi tema

- O fetița doar doar doi ani a murit in chinuri groaznice, dupa ce a fost lasata singura in casa de mama ei, care a mers sa petreaca. Copila a baut chiar și detergent, in incercarea de a-și salva viața.

- Dubla tragedie, intr-o localitate din Buzau. O tanara mama a fost gasita fara suflare, intinsa in pat. Fetița ei, in varsta de șapte ani, se lupta pentru viața, la Spitalul de Urgența Buzau.

- O fetița din localitatea Caltuna, comuna Smeeni, a fost adus in stare grava la Unitatea de primiri Urgente din Buzau. Copilul, in varsta de 7 ani, cu stare generala grava, a fost gasit inconstient acasa. In aceeasi camera se afla mama, in varsta de 26 de ani, decedata din cauza monoxidului de carbon…

- Pierdere uriașa in lumea filmului, dupa ce actrița americana Laurel Griggs a murit la varsta de 13 ani. Copila a avut peste o mie de apariții in reprezentații pe Broadway, New York și spera sa ajunga cat mai sus in acest domeniu.

- Doua persoane in varsta au murit in apartamentul in care locuiau din orașul Satu Mare, intoxicate cu monoxid de carbon, dupa ce au lasat deschis aragazul, scrie Mediafax.Reprezentanții IPJ Satu Mare au declarat, joi, ca nu sunt suspiciuni de omor, dar s-a intocmit un dosar penal pentru moarte…

- Nicola Rattray, o tanara in varsta de doar 18 ani, mama unei fetițe, a murit subit. Tanara era o pugilista talentata. Ea a murit vineri, dupa ce, cu o seara inainte, a urcat ultima oara in ring. Dupa ce a nascut, ea a luat un an de pauza, dar apoi a inceput iar sa boxeze, […] Post-ul O pugilista in…

- Incident teribil la o școala dintr-un sat din județul Bihor. O fetița de 7 ani a murit pe terenul de sport. Bara porții de fotbal a cedat și a cazut peste fata care se agațase de ea. Copila tocmai ce ieșise de la un curs de dans.

- O fetița in varsta de șapte ani a murit, miercuri seara, in curtea unei școli din localitatea Crancesti, judetul Bihor, de fața cu alți copii. Medicii nu au putut decat sa ii declare decesul.