Stiri pe aceeasi tema

- Ema, o copila in varsta de trei ani care ”inca nu merge la scoala, desi si-ar dori”, a plecat de acasa duminica, cu ghiozdanul in spate, fara stirea parintilor, pentru a merge la cursuri. Fetița a fost gasita de un echipaj al poliției aflat in misiune, pe marginea unui drum din Scutelnici, și dusa inapoi…

- O fetita de trei ani din comuna buzoiana Scutelnici a fost gasita de politisti pe marginea unui drum judetean. Ema plecase de acasa, cu ghiozdanul in spate, fara stirea parintilor, sa-si urmeze fratele mai mare la scoala.

- Un echipaj din cadrul Jandarmeriei Arad ce se deplasa vineri dimineața spre Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I a observat pe marginea DN 7, la aproximativ 15 kilometri de orașul Pecica, inspre Nadlac, o batrana imbracata sumar, fara pantofi in picioare, ce parea dezorientata.

- O batranica de 82 de ani a fost gasita de jandarmi pe marginea drumului la peste 15 kilometri de orașul Pecica. In aceasta dimineața, in jurul orei 07.30, un echipaj de jandarmerie care se deplasa spre Punctul de Trecere a Frontierei Nadlac I, a observat pe marginea drumului (DN7), la aproximativ 15…

- Un bebeluș a fost gasit pe marginea drumului de catre un grup de adolescenți. Fetița, imbracata sumar, era așezata pe cutii de oua și a reușit sa supraviețuiasca miraculos la temperaturi de -20 de grade Celsius.

- Tragedie de nedescris in Harghita! O copila de doar doi ani a fost gasita fara viața in casa, chiar de catre parinții ei, care au și sunat la numarul de urgența, 112. Mai mult decat atat, medicii ajunși la fața locului au sesizat urme de violența pe corpul fetiței, iar cei care i-au dat viața se pare…

- O fetița de doar 2 ani a fost gasita moarta in casa, intr-o localitate din Harghita. Poliția desfașoara o ancheta. Copila a fost descoperita cu mai multe urme de lovituri pe corp. Parinții spun ca, in ultima vreme, fetița ar fi cazut de mai multe ori. Polițiștii fac verificari acum ca sa afle cauza…

- Fetița in varsta de 12 ani, disparuta de la domiciliul sau din Reteag, a fost gasita in județul Cluj. Polițiștii au incredințat-o deja mamei. Va reamintim, copila din Reteag a disparut in 27 decembrie, insa mama ei a alertat polițiștii abia in 30 decembrie. Oamenii legii au cautat-o trei zile pana cand…