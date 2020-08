Stiri pe aceeasi tema

- Un tata neglijent si-a uitat fiica in parcarea unei benzinarii de pe o autostrada din Austria. Potrivit ziarului Kurier, citat de Știri Diaspora, barbatul a observat absența minorei de 13 ani abia dupa o ora. Ulterior, le-a explicat polițiștilor ca era convins ca fata doarme pe bancheta din spate a…

- O fetița de 11 ani, din Ribnița, a fost batuta in plina strada chiar de mama sa, o femeie de 30 de ani, care era in stare avansata de ebrietate. Cazul a avut loc in noaptea de vineri, 7 august 2020, poliția fiind alertata de niște locuitori ai orașului Ribnița, care i-au sarit in ajutor copilei.

- Tragedie in comuna Jilava, dupa ce o fetița de șase ani a murit in urma unei lovituri in abdomen, aplicata de catre un baiețel in varsta de cinci ani și jumatate. Parinții și medicii sunt in stare de șoc, tragand un mare semnal de alarma cu privire la manifestarile violente intre copii. Fetița a fost…

- O mama din Baia Mare a fost ucisa de fostul sot. Copilul lor de trei ani ar fi fost martorul grozaviei. Trupul femeii a fost gasit in casa in care locuiau copilul si tatal acestuia. Cum au descoperit anchetatorii crima?

- Astazi 22 iunie 2020 comemoram 79 de ani de la declanșarea Marelui Razboi pentru Apararea Patriei. Scenele de razboi au fost reflectate de numeroși operatori sovietici, care au filmat milioane de metri de pelicula despre acest cumplit razboi. Dar putini cunosc, ca primii metri de pelicula, care reflectau…

- Scene de cosmar in localitatea Parcovaci din Iasi. Politistii au fost alertati, sambata, dupa a fost gasita o fetita de 7 ani care s-a inecat. Copila care a mers la scaldat alaturi de doua fete a fost vazuta agonizand de o femeie ce asigura paza. Victimele de 6 si 7 ani sunt surori. Cea de 10 ani era…

- Un șofer din Arad a gonit cu mașina pe o pista de bicicliști din localitate, punand in pericol persoanele aflate acolo in acel moment. Imaginile au fost filmate de o persoana care a fost de fața la incursiunea periculoasa a teribilistului care a vrut sa-și scurteze traseul prin acel loc, arata publicația…