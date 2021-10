Stiri pe aceeasi tema

- O fata de doar trei ani a cazut accidental de la etajul patru al blocului in care locuieste, la Timisoara. Ea a fost transportata de urgenta la spital in stare de constienta. ”Politistii Sectiei 3 Politie Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca o fetita de trei ani a cazut accidental de…

- O fetita de numai trei ani a cazut de pe balcon, de la etajul 4, aterizand pe un scaun aflat pe o terasa situata la etajul intai. Fetita a fost tranportata de urgenta la spital, fiind in stare de constienta. Polițiștii Sectiei 3 Politie Timisoara au fost sesizati cu privire la faptul ca o fetita ...…

- O fetita de 2 ani a cazut, sambata, 23 octombrie, de la etajul al doilea al unui bloc din Mioveni, judetul Arges. Potrivit ISU Argeș, preluat de Ziare.com . copila a fost transportata la la Spitalul de Pediatrie, cu multiple traumatisme. „Fetița este in stare de semiconstienta. Paramedici SMURT au preluat-o…

- O fetița in varsta de doi ani a cazut de la etajul unui bloc, din Mioveni. Din primele informații aflam ca fetița prezinta multiple traumatisme și este semiconștienta. Copilul a fost transportaat de urgența la spital, de catre paramedicii SMURD. Revenim cu informații.

- Eveniment tragic, vineri dupa amiaza, la Spitalul Județean din Timișoara. Mai mulți martori au vazut ingroziți momentul in care o persoana a cazut in gol de la etajul 9 al spitalului. In ciuda eforturilor cadrelor medicale de la urgența, barbatul nu a putut fi resuscitat, astfel ca, la cateva minute…

- Un incident teribil s-a petrecut in județul Iași, acolo unde o fetița de doar doi ani a cazut de la etajul al doilea al blocului in care locuia. Totul s-a intamplat intr-un moment de neatenție al mamei, astfel ca aceasta se afla pe balcon pentru a intinde rufele cand s-a intamplat ceea ce putea fi o…

- O fetita de doi ani din judetul Iasi a ajuns la spital, luni, dupa ce a cazut de la etajul al doilea al blocului, in timp ce mama copilei intindea rufele la uscat in balcon, anunța news.ro. Incidentul s-a petrecut in comuna ieseana Rediu. In momentul in care echipajul medical a ajuns acolo,…

- La mai putin de o saptamana de la cazul gemenilor decedati dupa ce au cazut de la etajul zece , o fetita de doi ani din Rediu Tatar, judetul Iasi, a cazut de la etajul doi, in timp ce mama ei intindea rufele la uscat in balcon, informeaza publicatia locala Ziarul de Iasi . Fetita a cazut in gol dupa…