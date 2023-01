Stiri pe aceeasi tema

- O fetita in varsta de 13 ani legitimata la Clubul Sportiv Scolar Piatra-Neamt a decedat, vineri, dupa ce in timpul antrenamentului si-a pierdut constienta si a fost transportata la Unitatea de Primiri Urgente, potrivit informatiilor furnizate AGERPRES de conducerea Inspectoratului Scolar Judetean (ISJ)…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Galați a pus sub acuzare patru medici de la Unitatea de Primiri Urgente și trei de la Laboratorul de Analize Medicale pentru ucidere din culpa și abuz in serviciu.

- O femeie in varsta de 50 de ani, din Focșani, a murit ieri, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența „Sf. Pntelimon”, dupa ce a intrat in stop cardio-respirator. In acest moment, potrivit unui comunicat, „la nivelul spitalului s-a constituit o comisie care va verifica daca au…

- Este ancheta interna la Spitalul Judetean de Urgenta "Sf. Pantelimon" din Focșani, unde o femeie de 49 de ani a decedat dupa ce a stat 2 ore la Unitatea de Primiri Urgențe in așteptarea unui pat. Potrivit medicilor, femeia a ajuns la spital cu Ambulanța, iar decesul ar fi survenit in urma unui stop…

- Micuța de numai doua luni care a ajuns la spital dupa ce sora sa mai mare cu un an i-a infipt o foarfeca in cap a murit. Luni seara, fetița a fost adusa la secția de Primiri Urgențe a Spitalului din Vrancea. Ulterior, medicii au decis sa o transfere la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din Capitala.