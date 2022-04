Stiri pe aceeasi tema

- Milena Uralova, o fetița in varsta de 11 ani din Ucraina, a fost impușcata fara mila de un soldat din armata lui Vladimir Putin, chiar sub ochii mamei ei. Micuța se afla acum in buncarul unui spital, sub supravegherea atenta a medicilor. Cum a fost ranita copila, in momentul in care a vrut sa fuga…

- Bombardamentele forțelor ruse asupra orașului Mariupol, port la Marea Neagra, au ucis de pe 24 februarie și pana acum peste 2.500 de civili, a anuntat luni Oleksii Arestovici, consilier al presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, citat de CNN.Arestovici a susținut ca armata ucraineana se opune cu…

- FOTO| O familie din Ucraina a incercat sa intre in Romania cu 1,6 milioane dolari și peste 50.000 euro O familie din Ucraina a incercat sa intre in Romania cu 1,6 milioane dolari și peste 50.000 euro La Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-au prezentat, sambata dupa-amiaza, pentru a intra in Romania,…

- O familie din Ucraina a incercat sa intre in Romania cu 1,6 milioane dolari și peste 50.000 euro, ceasuri, bijuterii și genți de marca. La Punctul de Trecere a Frontierei Albița s-au prezentat, sambata dupa-amiaza, pentru a intra in Romania, doi cetațeni ucraineni, soț și soție, cu un autoturism inmatriculat…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron și cancelarul germaniei, Olaf Scholz, au avut, sambata, o convorbire de mai mult de o ora cu Vladimir Putin, in incercarea de a negocia cu liderul de la Kremlin incetarea razboiului din Ucraina. Discuțiile nu s-au concretizat cu nicuun rezultat. Conform AFP, care…

- Razboiul din Ucraina produce zilnic tragedii. La Ohtyrka, in nord-estul Ucrainei, o fetița de 7 ani a murit in urma ranilor suferite dupa explozia unei bombe cu fragmentație, care a lovit școala in care invața.

- Soldații lui Vladimir Putin nu mai țin cont de nimic și ataca pe strada. O intreaga familie și-a gasit sfarșitul in acest razboi, in momentul in care incerca sa fuga din Kiev. Fratele cel mic al Polinei, fetita ucisa in masina alaturi de parinți, a murit dupa ce a fost atacat de militarii ruși.

- Vladimir Putin a anunțat, in dimineața zilei de 24 februarie, ca va bombarda Ucraina. Batalia pentru Kiev este in curs de desfașurare – cu explozii și focuri de arma raportate in capitala ucraineana – in timp ce forțele rusești au continuat cu o ofensiva agresiva in noaptea de vineri spre sambata. Oficialii…