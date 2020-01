O fetiță de 12 ani și o femeie, la spital în urma unui accident rutier Doua persoane au ajuns la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc pe o șosea din Timiș. Incidentul s-a petrecut din cauza unui șofer care a virat la stanga, fara sa se asigure, intrand in coliziune cu un autoturism care circula regulamentar. Un barbat de 30 de ani circula dinspre Deta, spre […] Articolul O fetița de 12 ani și o femeie, la spital in urma unui accident rutier a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara chiar in centrul Aradului, la intersecția dintre B-dul Vasile Milea cu strada Nicolae Grigorescu. In evenimentul rutier sunt implicate cinci persoane, o femeie ramanand incarcerata. „Persoana incarcerata, o femeie, a fost scoasa din mașina. Este stabila…

- Trei autoturisme au fost implicate intr-un accident rutier, in aceasta dupa-amiaza, care s-a petrecut in localitatea Zervești, din județul Caraș-Severin. Incidentul s-a soldat cu pagube materiale, iar o femeie insarcinata a suferit un atac de panica. Forțele de intervenție au fost alertate, in urma…

- Un accident rutier a avut loc la iesire din Constanta, sens de mers catre Valu lui Traian, imediat dupa podul de la autostrada, informeaza Seviciul de Ambulanta Judetean Constanta. In accident sunt implicate trei autoturisme. Victimemele sunt o femeie insarcinata, constienta, care este preluata de ambulanta…

- Alerta, in aceasta seara, pe malul Dunarii, dupa ce o mașina a cazut in fluviu dupa un accident. Incidentul s-a produs in jurul orei 18,20 pe DN 57, Drencova-Liubcova. Primele forțe sosite la fața locului au fost cele ale Poliției de Frontiera care au reușit sa ancoreze mașina pana la sosirea pompierilor…

- Marti, 26 noiembrie, doua persoane au ajuns cu rani la spital, in urma unui accident de circulatie. Verificarile politistilor au relevat ca un tanar de 23 de ani, din comuna Suciu de Sus, care conducea un autoturism spre Targu Lapus, nu a semnalizat schimbarea directiei de mers si a intrat in coliziune…

- Un autoturism s-a rasturnat pe șosea, iar o persoana a fost transportata la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc aproape de Timișoara. Incidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din pricina unui șofer care nu a acordat prioritate de trecere. Conducatorul auto vinovat, un barbat in varsta…

- Un autoturism s-a rasturnat pe șosea, iar o persoana a fost transportata la spital, in urma unui accident rutier care a avut loc aproape de Timișoara. Incidentul, spun polițiștii, s-a petrecut din pricina unui șofer care nu a acordat prioritate de trecere. Conducatorul auto vinovat, un barbat in varsta…

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. Accident rutier pe autostrada A 10, pe sensul de mers dinspre Gilau spre Turda: O fetița de 10 ani și doua femei, transportate la spital Un accident rutier s-a produs pe autostrada A 10, la km 10, pe sensul de mers dinspre Gilau spre Turda, in aceasta dimineața in jurul orei…