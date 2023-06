Stiri pe aceeasi tema

- USR Turda le da peste nas primarilor din zona noastra, amintindu-le de gestul facut de primarul din Timișoara, care in semn de solidaritate, a ieșit in fața primariei pentru a discuta cu profesorii. USR Turda se intreaba pe cand primarii din Turda, Dej, Campia Turzii sau Cluj-Napoca vor face un astfel…

- Poliția a intervenit duminica seara, la Campia Turzii, dupa ce un om de afaceri din localitate și-a agresat concubina. Lovita in cap cu pumnul, femeia a refuzat emiterea unui ordin de protecție, insa agresorul a fost internat cu forța. “La data de 21 mai a.c., in jurul orei 15.10, Poliția municipiului…

- Daca intentionezi: sa vinzi un apartament sau o casa, sa inchiriezi, sau pentru receptia unei constructii noi, atunci este OBLIGATORIU sa detii un certificat de performanta energetica. Trebuie sa stii ca nici o tranzactie de vanzare-cumparare, inchiriere sau receptionare a unei cladiri noi nu se va…

- Un accident mortal a avut loc in dreptul stației de metrou Laminorului din Capitala. Victima este o femeie in varsta. Din primele informații, victima este o femeie in varsta care ar fi traversat strada in fuga pe culoarea roșie a semaforului. O femeie in varsta a fost izbita in plin de o mașina Martora…

- O autospeciala SMURD a intervenit, in urma cu puțin timp, pe strada Laminoriștilor, in zona centrala a municipiului Campia Turzii. Conform unor informații neoficiale, un copil este suspect de fractura la picior, dupa ce a cazut cu o trotineta și s-a lovit de bordura. Vom reveni cu amanunte, dupa ce…

- S-a intamplat azi-dimineața, in zona Narcisa, din Bacau. Tanara a ajuns la spital cu multiple traumatisme. VIDEO: Plus TV Bacau Articolul VIDEO: Tanara lovita de o mașina pe trecerea de pietoni apare prima data in Deșteptarea - Liderul presei bacauane! .

- Un accident s-a petrecut ieri dupa-amiaza, in jurul orei 17:45, pe strada Avram Iancu din municipiul Dej. Conform Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Cluj, ”un conducator auto in varsta de 34 de ani, din Dej, ar fi acroșat cu mașina un copil de 7 ani, angajat in traversarea strazii pe trecerea…

- Marți, 4 aprilie 2023, incepand cu ora 11:00, la Colegiul Tehnic „Victor Ungureanu” din Campia Turzii se va desfașura Targul ofertelor educaționale 2023-2024, „Opțiuni pentru cariera ta!” inițiativa a Inspectoratului Școlar Județean Cluj. „Elevii claselor a VIII-a și a XII-a, din intreg județul Cluj,…