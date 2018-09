Stiri pe aceeasi tema

- O fetița in varsta de 11 ani, din Pitești, s-a spanzurat dupa o cearta cu parinții, polițiștii din Argeș demarand o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat inainte ca fata sa ia decizia sinuciderii.(CITEȘTE ȘI: PROGNOZA METEO 6 SEPTEMBRIE: NU SCAPAM DE PLOI! TEMPERATURILE SUNT IN CONTINUA SCADERE)…

- O fetita in varsta de 11 ani, din Pitesti, s-a spanzurat dupa o cearta cu parintii, politistii din Arges demarand o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat inainte ca fata sa ia decizia sinuciderii.

- O fetița in varsta de 11 ani, din Pitești, s-a spanzurat dupa o cearta cu parinții, polițiștii din Argeș demarand o ancheta pentru a stabili ce s-a intamplat inainte ca fata sa ia decizia sinuciderii.Purtatorul de cuvant al Poliției Argeș, Madalin Zanfir, a declarat, joi dimineața, ca fetița…

- Tragedie fara margini intr-o familie din Pitesti. Fata de 13 ani a fost gasita aseara, fara viata, in dormitorul ei. Adolescenta a fost gasita fara suflare chiar de fratele mai mare. Acesta a incercat sa intre in camera fetei, insa a vazut ca usa este blocata, asa ca a fortat incuietoarea. In fata ochilor…

- O fetita de doar 11 ani din Pitesti s-a spanzurat dupa o cearta cu mama sa. Fetita locuia in cartierul Razboieni, cel mai sarac din oras, si a fost gasita in streang in aceasta seara de catre fratele sau. Surse judiciare ne-au declarat ca in cursul acestei zile fetita avusese o discutie in contradictoriu…

- Parinții sunt sfașiați de durere. Povestea fețitei lor este sfașietoare. Fetița an varsta de numai doi anișori sufera de o boala incurabila. Parintii i-au pregatit deja mormantul si, in fiecare zi, ea si tatal ei se joaca in groapa in care, in curand, fetita isi va dormi somnul de veci.

- Parintii fetitei incuiate in masina in Mamaia sunt vizați de o ancheta declanșata de Direcția Generala pentru Protecția Drepturilor Copilului Suceava. Fetița lor de un an ar fi stat incuiata intr-o mașina, sub in soare arzator, in stațiunea Mamaia. Copila a fost filmata, iar imaginile au starnit controverse…