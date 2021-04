Stiri pe aceeasi tema

- Intamplarea tragica a avut loc in localitatea Tauti din judetul Alba, luni dupa amiaza. Copila venise in vizita cu bunica ei la o vecina, iar cand au intrat in curte, cainele din rasa Husky, cunoscuta ca o rasa blanda, s-a napustit asupra copilei și a mușcat-o de fața. Proprietara, alertata de țipete…

- Cantarețul de muzica populara George Finiș a murit in aceasta dimineața la Spitalul Județean Suceava. Era internat cu o forma grava de COVID-19. George Finiș a murit din cauza COVID-19. Cantarețul de muzica populara se afla in spital din februarie Interpretul, vestit in zona Sucevei, in varsta de 61…

- Alta tragedie zguduie sistemul medical din Romania. 3 oameni au murit astazi la Spitalul „Victor Babeș” din Capitala, din cauza unei pene de oxigen la TIR-ul ATI din incinta spitalului. Din primele informații, se pare ca incidentul nefericit a survenit dupa ce presiunea de oxigen de la unul dintre tirurile…

- "Trei echipaje de pompieri cu doua autospeciale de stingere cu apa si spuma, precum si un echipaj SMURD s-au deplasat de urgenta la locul solicitarii. In sprijinul salvatorilor au fost alertati si membrii Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta din localitate. La sosirea echipajelor, incendiul…

- Un șofer „kamikaze” care a intrat intr-o depașire fara sa se asigure a fost la un pas sa loveasca frontal alte doua mașini. Incidentul a fost surprins sambata, 6 martie, pe drumul dintre Orlat și Cristian. Pe imaginile video se vede cum șoferul unui automobil marca BWM, inmatriculat in județul Sibiu,…

- Vicepremierul Dan Barna declara ca regreta tragedia de vineri dimineața de la Institutul Matei Balș din Capitala, soldata cu patru morți: „Orice neglijența, indiferent care vom constata ca a fost cauza acestui accident, poate sa aiba ca efecte pierderea de vieți omenești”. Dan Barna transmite…