Stiri pe aceeasi tema

- Un bebeluș de 11 luni din comuna Ștefan cel Mare a murit rapus de gripa. Fetița fusese internata in urma cu cateva zile la Spitalul Județean de Urgența Vaslui, cu simptomatologie respiratorie. Nu a raspuns tratamentului, fapt pentu care a fost transferata la Spitalul „Sfanta Maria” din Iași, pentru…

- Un bebelus din Vaslui a murit de gripa. Fetita de 11 luni este a 9-a victima a virusului in acest sezon, in Romania, si nu fusese vaccinata. Un bebelus de 11 luni din Vaslui avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09 a murit dupa…

- Un bebelus din Vaslui a murit de gripa. Fetita de 11 luni este a 9-a victima a virusului in acest sezon, in Romania, si nu fusese vaccinata. Un bebelus de 11 luni din Vaslui avand conditii medicale preexistente, dar nevaccinat anti-gripal, confirmat cu virus gripal tip A, subtip (H1)pdm09 a murit dupa…

- O fetița in varsta de patru ani, careia nu i se facuse vaccinul antigripal, a ramas oarba dupa ce s-a imbolnavit grav și a stat doua saptamani la Terapie Intensiva. De asemenea, o alta fetița a murit cu doar o zi inainte sa implineasca 14 ani, tot din cauza aceluiași virus gripal.

- In momentul de fata, la Liceul de Nevazatori Moldova din Targu Frumos exista un pedagog la doua clase de elevi. Si asta in conditiile in care copiii care invata aici au deficiente grave de vedere. Directorul institutiei a spus ca a atentionat forurile superioare asupra numarului prea mic de pedagogi,…

- Ieri, micuța a cazut pe scari, de la etajul doi și a fost grav ranita. A fost transportata la un spital de copii, iar apoi dusa la Spitalul de Neurochirurgie din Iași, unde medicii au operat-o de urgența. Din nefericire, aceasta a decedat astazi. In acest caz s-a deschis un dosar penal pentru ucidere…

- A fost pregatita sa iși sacrifice propria viața, doar pentru a-i da o șansa fiicei ei nenascute. O femeie și-a intrerupt tratamentul impotriva cancerului pentru a deveni mama. O saptamana mai tarziu, și-a vazut bebelușul murindu-i in brațe.

- Maria Paunescu tanara asistenta medicala in varsta de doar 36 de ani s-a stins din viața! Asistenta medicala a Unitații de Primiri Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgențe Targu Jiu a fost diagnosticata in luna martie a acestui an cu tumora maligna pleurala-mezoteliom pleural epiteloid.…