- Momente de coșmar intr-o localitate din Argeș. O fetița de 8 ani a ajuns de urgența in grija medicilor, fiind transferata la un spital din București. In cazul de fața, polițiștii fac cercetari pentru a lamuri toate condițiile in care s-a produs cumplitul accident. Copila a fost lovita, din greșeala,…

- Incident cutremurator in Galați. O fetița a cazut de la etajul 4 al unui bloc. Copila in varsta de patru ani a fost dusa in stare grava la spital. Un echipaj medical de la Ambulanța a intervenit, marți, 13 iunie, pentru a prelua fetița, micuța fiind dusa de urgența la spital. Incidentul a fost semnalat…

- In jurul orei 07:50, Inspectoratul de Politie Judetean Galati a fost sesizat, prin intermediul numarului unic de urgenta 112, cu privire la faptul ca un copil a cazut de la etajul 4 al unui bloc de locuinte, potrivit Monitorul de Galați .Fetița a cazut pe spațiul verde din jurul cladirii și a suferit…

- O fetita in varsta de 12 ani cu obezitate morbida, aceasta cantarind in prezent 140 de kilograme a ajuns in stare grava la Spitalul „Sf.Maria" din Iasi dupa ce medicii botosaneni au decis transferul acesteia la Iasi. Fata se afla acum in investigatii in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii…

- Dana Roba a fost batuta de soț! Vedeta din showbiz-ul de la noi a fost transportata de urgența la spital. Acum, bruneta se afla in stare grava. Incidentul are loc la doar cateva saptamani dupa ce aceasta a renunțat la verigheta, iar pe rețelele personale de socializare a inceput sa posteze zilnic mesaje…

- Micuța in varsta de patru ani a suferit arsuri pe 60% din suprafața corpului dupa ce un lighean cu apa clocotita s-a rasturnat peste ea. Polițiștii suceveni au deschis dosar de cercetare in acest caz.

- Adolescenta in varsta de 14 ani din Geaca, judetul Cluj, care a ajuns in stare grava la spital dupa ce s a inecat la scoala cu un jeleu, a murit.. Fata s a stins la Terapie Intensiva unde era conectata la aparate.Aceasta era internata la Spitalul Clinic de Copii din Cluj Napoca.Adolescenta a ajuns in…

- Eleva de 14 ani din Gherla care miercuri, 26 aprilie, a intrat in stop cardio-respirator dupa ce s-a inecat la scoala cu un jeleu este in coma profunda si necesita sustinerea functiilor vitale.Adolescenta a ajuns la UPU Cluj, in stare grava, dupa ce a fost resuscitata cu succes la scoala de un echipaj…