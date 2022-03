Milena Uralova, o fetița in varsta de 11 ani din Ucraina, a fost impușcata fara mila de un soldat din armata lui Vladimir Putin, chiar sub ochii mamei ei. Micuța se afla acum in buncarul unui spital, sub supravegherea atenta a medicilor. Cum a fost ranita copila, in momentul in care a vrut sa fuga din Mariupol.